В 2024 году конкурс «Евровидение» пройдет в шведском городе Мальме

Песенный конкурс «Евровидение» в 2024 году проведут в шведском городе Мальме. Это означает, что мероприятие впервые пять лет подряд пройдет не в столичных городах, сообщили на официальном сайте конкурса.
«Евровидение-2024» запланировано на май. Финал события пройдет 11 мая, а полуфиналы проведут 7 и 9 мая. Мальме примет «Евровидение» уже в третий раз.
Ранее конкурс проходил в городе в 1992 и 2013 годах. По словам организаторов, Мальме вновь выбрали после оценки условий, инфраструктуры, а также возможности разместить делагации, журналистов и поклонников конкурса.
«Заявка Мальме продемонстрировала огромную страсть к песенному конкурсу „Евровидение“, и я полностью уверен в их способности создать незабываемый опыт, который объединит поклонников, артистов и зрителей по всему миру», — заявил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.
Швеция получила право устроить «Евровидение» на своей территории после победы певицы Лорин на прошедшем конкурсе. Лорин выиграла «Евровидение» во второй раз, она же привезла конкурс в Мальме в предыдущий раз.