Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* перевели в ЕПКТ колонии особого режима

Оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу* перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии особого режима № 7 в Омске. Об этом сообщил «Коммерсант».
Кара-Мурза* рассказал о своем переводе в письме адвокату Марии Эйсмонт. Он признался, что его отправили из колонии строгого режима № 6 в Омске в ЕПКТ за «очередное злостное нарушение».
Кара-Мурза* не встал по команде «подъем» сотрудников колонии, которую ему, как утверждает сам заключенный, не включили. Теперь журналисту предстоит провести четыре месяца в одиночной камере.
«У меня все в порядке. Одет — обут — накормлен и в тепле, люди здесь все нормальные. Но смысл в самом факте перевода, — что все надо начинать заново на новом месте», — рассказал Кара-Мурза*.
ЕПКТ — это помещение в исправительных учреждениях, куда направляют заключенных за злостные нарушения режима. В ЕПКТ можно находиться до одного года по решению начальника колонии и при наличии медзаключения о возможности перевода туда.
Владимира Кара-Мурзу задержали в Москве 11 апреля 2022 года, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Пока политик находился в СИЗО, против него завели три уголовных дела: о фейках про Российскую армию, осуществлении деятельности нежелательной организации, а также госизмене.
Защитник Кара-Мурзы говорил, что за время нахождения в СИЗО у политика значительно ухудшилось здоровье. В частности, у него развилась полинейропатия нижних конечностей — заболевание сосудов ног. Полинейропатия входит в список болезней, препятствующих отбыванию наказания.
Несмотря на это, Мосгорсуд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по всем трем пунктам обвинения. Также ему назначили штраф в 400 тыс. рублей и запретили на 7 лет заниматься журналистской деятельностью.
* Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом РФ в список иноагентов.