В России снимут игровой фильм по «Винни-Пуху»

Кинопрокатная компания «Наше кино» подписала контракт с наследниками Бориса Заходера на экранизацию книг о Винни Пухе. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Это будет игровой фильм с элементами компьютерной графики. Кто станет режиссером и исполнит главные роли, пока неизвестно. Борис Заходер был автором перевода сказки А.Милна и сценария советских мультфильмов.
1 января 2022 года права на персонажа Винни Пуха стали общественным достоянием в США после истечения срока охраны исключительных авторских прав. Теперь каждый может «пересмотреть, переосмыслить, написать собственную версию» произведения Алана Милна.
После этого на свет появился низкобюджетный хоррор, снятый всего за 10 дней. По сюжету Кристофер Робин перестал посещать Винни Пуха и его друзей, когда поступил в колледж.
Из‑за недостатка еды они оголодали, сошли с ума и съели ослика Иа-Иа. Когда Робин решается вернуться в лес, чтобы познакомить свою жену со старыми друзьями, они открывают кровавую охоту на молодых людей. «Винни-Пух: Кровь и мед» получил на IMDb 2,9 звезды из 10, на «Кинопоиске» — 4,1 балла из 10. В этом году в прокат выйдет сиквел хоррора,.