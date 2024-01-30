В России снимут игровой фильм по «Винни-Пуху»

Из‑за недостатка еды они оголодали, сошли с ума и съели ослика Иа-Иа. Когда Робин решается вернуться в лес, чтобы познакомить свою жену со старыми друзьями, они открывают кровавую охоту на молодых людей. «Винни-Пух: Кровь и мед» получил на IMDb 2,9 звезды из 10, на «Кинопоиске» — 4,1 балла из 10. В этом году в прокат выйдет сиквел хоррора,.