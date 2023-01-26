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Вышел локализованный трейлер хоррора «Винни Пух: Кровь и мед»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

На официальном ютьюб-канале прокатчика Loonafilm вышел локализованный трейлер низкобюджетного хоррора «Винни Пух: Кровь и мед». В России релиз фильма состоится 16 февраля.

Сюжет вольной интерпретации сказки Алана Милна рассказывает о компании девушек, прибывших на отдых в Стоакровый лес. Однако отдыху приходит конец, когда в дом врываются монстры.

«Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу», — гласит синопсис проекта.

Хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» снял режиссер Рис Уэйкфилд, он же адаптировал сценарий. В главных ролях снялись Эмбер Дойг-Торн («Семь»), Дэниел Скотт («Мулен Руж»), Даниель Рональд («Легенда о Джеке и Джилл»), Крис Корделл и другие.

Съемки фильма стали возможными благодаря тому, что 1 января 2022 года права на персонажа Винни Пуха стали общественным достоянием в США после истечения срока охраны исключительных авторских прав.

Специалист по общественному достоянию Дьюкского университета Дженнифер Дженкинс объяснила, что теперь каждый может «пересмотреть, переосмыслить, написать собственную версию» произведения Алана Милна.

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