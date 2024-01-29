В Удмуртии отменили концерт «Несчастного случая» из‑за общественного резонанса

Концерт группы Алексея Кортнева «Несчастный случай», который должен был пройти в городе Глазов 27 января, отменен. Об этом говорится в группе во «ВКонтакте» бара «Hard Машина», где было запланировано выступление.
Причин отмены там не уточнили, отметив лишь, что эти причины не зависят от организаторов. Билеты можно сдать с 29 января.
Владелец «Hard Машины» в разговоре с РБК объяснил отмену общественным резонансом. «Мы привозим музыку для людей в наш уютный маленький городок. Неожиданно для нас концерт Кортнева вызвал общественный резонанс. Мы не стали идти на конфликт и приняли решение не проводить концерт», — заявил он.
В феврале 2022 года Кортнев осудил военную операцию на Украине, он также неоднократно критиковал действия российских властей. После этого «Несчастный случай» столкнулся с проблемами при проведении концертов.
В марте 2023 года группе не разрешили выступить на фестивале «Учучуду Music Weekend» в Удмуртии. В ноябре «Несчастный случай» убрали из спектакля «День радио». Кортнев говорил, что это произошло после доноса, в котором музыкантов назвали «врагами народа».
В августе лидера коллектива оштрафовали на 20 тыс. рублей по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Поводом стал инцидент, который произошел в феврале 2023-го в Новосибирске. Тогда полицейские и пожарные сорвали концерт группы, заявив о задымлении в здании. Кортнев показал одному из правоохранителей неприличный жест, после чего музыканта задержали.