В Удмуртии отменили концерт «Несчастного случая» из‑за общественного резонанса

В августе лидера коллектива оштрафовали на 20 тыс. рублей по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Поводом стал инцидент, который произошел в феврале 2023-го в Новосибирске. Тогда полицейские и пожарные сорвали концерт группы, заявив о задымлении в здании. Кортнев показал одному из правоохранителей неприличный жест, после чего музыканта задержали.