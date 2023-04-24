Фронтмен «Несчастного случая» Алексей Кортнев сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Дело связано с инцидентом в Новосибирске, пишет NGS. Тогда полицейские и пожарные не позволили группе начать концерт из‑за «задымления». Очевидцы сообщали, что в процессе общения с правоохранителями Кортнев показал неприличный жест одному из них, после этого музыканта задержали. Его быстро отпустили без составления протокола, «ничего страшного не произошло», говорил сам Кортнев.