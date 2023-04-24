Реклама
Новости

Фронтмен «Несчастного случая» Алексей Кортнев сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:54

Против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева завели уголовное дело об оскорблении представителя власти, сообщил ТАСС сам музыкант. Теперь ему грозят исправительные работы на срок до одного года.

Дело связано с инцидентом в Новосибирске, пишет NGS. Тогда полицейские и пожарные не позволили группе начать концерт из‑за «задымления». Очевидцы сообщали, что в процессе общения с правоохранителями Кортнев показал неприличный жест одному из них, после этого музыканта задержали. Его быстро отпустили без составления протокола, «ничего страшного не произошло», говорил сам Кортнев.

Сейчас Кортнев заявил, что уголовное дело заведено «абсолютно незаслуженно». По данным ТАСС, следствие ведет отдел СК по расследованию особо важных дел.

РБК отметил, что из трех запланированных на февраль выступлений «Несчастного случая» в Новосибирске удалось провести только одно, остальные два отменили без объяснения причин. Кортнев после начала российской военной спецоперации на территории Украины выступал с критикой происходящего.

расскажите друзьям
люди
Алексей Кортнев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»