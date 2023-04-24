Фронтмен «Несчастного случая» Алексей Кортнев сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева завели уголовное дело об оскорблении представителя власти, сообщил ТАСС сам музыкант. Теперь ему грозят исправительные работы на срок до одного года.
Дело связано с инцидентом в Новосибирске, пишет NGS. Тогда полицейские и пожарные не позволили группе начать концерт из‑за «задымления». Очевидцы сообщали, что в процессе общения с правоохранителями Кортнев показал неприличный жест одному из них, после этого музыканта задержали. Его быстро отпустили без составления протокола, «ничего страшного не произошло», говорил сам Кортнев.
Сейчас Кортнев заявил, что уголовное дело заведено «абсолютно незаслуженно». По данным ТАСС, следствие ведет отдел СК по расследованию особо важных дел.
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