Из спектакля «День радио» убрали группу «Несчастный случай» из‑за доноса

В апреле 2023 года Кортнев рассказал, что на него завели уголовное дело об оскорблении представителя власти. Поводом стал инцидент, который произошел в феврале того же года в Новосибиске. Тогда полицейские и пожарные сорвали концерт группы, заявив о задымлении в здании. Кортнев показал одному из правоохранителей неприличный жест, после чего музыканта задержали.