Из спектакля «День радио» убрали группу «Несчастный случай» из‑за доноса

Театр «Квартет И» убрал из спектакля «День радио» музыкальную группу «Несчастный случай». Об этом в фейсбуке* рассказал музыкальный журналист Михаил Козырев**.
Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев сказал Козыреву, что на группу написали донос. «Перед „Квартетом И“ поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих „врагов народа“, либо мы закрываем ваш театр», — написал журналист.
Козырев и сам участвовал в одной из сцен «Дня радио» вместе с «Несчастным случаем». Но после начала военной операции на Украине он покинул Россию, и его роль досталась Михаилу Полицеймако.
В апреле 2023 года Кортнев рассказал, что на него завели уголовное дело об оскорблении представителя власти. Поводом стал инцидент, который произошел в феврале того же года в Новосибиске. Тогда полицейские и пожарные сорвали концерт группы, заявив о задымлении в здании. Кортнев показал одному из правоохранителей неприличный жест, после чего музыканта задержали.
*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.
**Михаил Козырев внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.