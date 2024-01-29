«Тед Лассо» стал самым просматриваемым в США оригинальным проектом среди стримингов

«Тед Лассо» стал самым просматриваемым в США оригинальным проектом стриминга за 2023 год, сообщает Deadline со ссылкой на агентство Nielsen. Успеху сериала не помешало то, что у Apple TV+ наименьшее количество подписчиков по сравнению с конкурентами.
Все эпизоды спортивной комедии с Джейсоном Судейкисом в главной роли просмотрели 16,9 млрд минут в 2023 году, что на 2,5 млрд больше «Ночного агента» Netflix. В списке десяти самых популярных оригинальных проектов работы Netflix занимают большую часть, также уступив два места «Джеку Райану» от Prime Video и «Мандалорцу» от Disney+.
Отметку в 1 млрд минут «Теду Лассо» удалось преодолеть лишь однажды, после выхода финала третьего сезона. Постепенное увеличение продолжительности эпизодов в течение трех сезонов, завершающееся 76-минутным финалом, также помогло сериалу вырваться вперед, отметили в Nielsen.
«Тед Лассо» неоднократно становился обладателем различных премий. Сериал посвящен тренеру команды по американскому футболу из колледжа в Канзасе, который получает приглашение переехать в Англию и тренировать местную футбольную команду, хотя ничего не смыслит в классическом футболе.