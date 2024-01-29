«Тед Лассо» стал самым просматриваемым в США оригинальным проектом среди стримингов

Все эпизоды спортивной комедии с Джейсоном Судейкисом в главной роли просмотрели 16,9 млрд минут в 2023 году, что на 2,5 млрд больше «Ночного агента» Netflix. В списке десяти самых популярных оригинальных проектов работы Netflix занимают большую часть, также уступив два места «Джеку Райану» от Prime Video и «Мандалорцу» от Disney+.