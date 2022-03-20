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«Тед Лассо», «Наследники» и «Энканто»: победители премии Гильдии продюсеров США

Виктория Шанина
Сегодня в 11:32

В ночь с 19 на 20 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Гильдии продюсеров США (PGA) 2022 года. Результаты опубликовал издание IndieWire.

Главный приз получил фильм «CODA: Ребенок глухих родителей». Как отмечает IW, у картины большие шансы получить «Оскар» как «Лучший фильм» в этом году — с 1989 года победитель PGA становился лауреатом «Оскара» 22 из 32 раз.

Также среди номинантов на «Лучший фильм» по версии Гильдии продюсеров США были «Не смотрите наверх», «Дюна», «Быть Рикардо», «Тик-так, бум!», «Белфаст», «Лакричная пицца», «Власть пса», «Вестсайдская история» и «Король Ричард».

Победители в других номинациях:


  • «CODA: Ребенок глухих родителей» — «Лучший театральный фильм»
  • «Энканто» — «Лучший анимационный фильм»
  • «Лето соула» — «Лучший документальный фильм»
  • «Тед Лассо», 2 сезон – «Лучший комедийный сериал»
  • «Наследники», 3 сезон – «Лучший эпизод драматического сериала»
  • «Мейр из Исттауна» — «Лучший мини-сериал или антология»
  • «Том Петти: Где ты чувствуешь себя свободным — Создание полевых цветов» — «Лучший телефильм или фильм, выпущенный стриминговым сервисом»
  • «The Beatles: Get Back» — «Лучший научно-популярный телесериал»
  • «События прошедшей недели с Джоном Оливером», 8 сезон – «Лучшее эстрадное выступление, трансляция, скетч, стендап или ток-шоу»
  • «Королевские гонки РуПола», 13 сезон – «Лучшее реалити-шоу»

В прошлом году Гильдия продюсеров США признала лучшим фильмом «Землю кочевников» Хлои Чжао. Картина соревновалась за эту номинацию с картинами «Борат-2», «Иуда и черный мессия», «Ма Рейни: Мать блюза», «Манк», «Минари», «Одна ночь в Майами», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

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