Роскомнадзор заблокировал трек с обращением Жени Беркович к суду в «Яндекс Музыке»

Режиссерка Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук находятся под арестом в СИЗО с мая 2023 года. Их обвиняют в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол». В январе 2024-го арест вновь продлили до 10 марта. На заседании Беркович обратилась к суду в стихах. Она еще раз заявила, что не планирует скрываться от следствия, и подчеркнула, что у нее двое больных детей.