Роскомнадзор заблокировал трек с обращением Жени Беркович к суду в «Яндекс Музыке»

Роскомнадзор заблокировал трек «В суде 09.01.2024», в котором популярные артисты зачитали обращение режиссерки Жени Беркович к суду, на стриминговом сервисе «Яндекс Музыка». Об этом сообщило издание It’s My City.
Как отмечают сотрудники издания, при попытке воспроизвести трек 28 января на стриминге появилось сообщение: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать».
Forbes уточнил, что на следующий день песня была недоступна даже для поиска в каталоге сервиса. Однако ее все еще можно послушать на других платформах, включая «VK Музыку» и ютуб.
Текст обращения под музыку в треке записали музыканты Наум Блик, Влади, Лигалайз, Krec, актриса Чулпан Хаматова и журналистка Катерина Гордеева*. Автором идеи выступил режиссер и продюсер Рома Либеров. Композиция появилась на стримингах 22 января вместе с клипом на ютубе.
Режиссерка Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук находятся под арестом в СИЗО с мая 2023 года. Их обвиняют в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол». В январе 2024-го арест вновь продлили до 10 марта. На заседании Беркович обратилась к суду в стихах. Она еще раз заявила, что не планирует скрываться от следствия, и подчеркнула, что у нее двое больных детей.
* Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом.