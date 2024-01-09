Адвокат Евгении Беркович об экспертизах в деле: «Это заключение оскорбляет мусульман»

«После деструктологической экспертизы появилась другая — психолога ФСБ, который считает, что все, что связано с мусульманством: например, когда человек надевает платок или совершает обряд никах, — это все является террористической деятельностью. Мне кажется это странным, и вообще, человек, который это говорит, возбуждает межнациональную рознь», — уверена адвокат.