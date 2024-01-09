Адвокат Евгении Беркович об экспертизах в деле: «Это заключение оскорбляет мусульман»

Адвокат Евгении Беркович Ксения Карпинская поделилась мнением об экспертизах в уголовном деле своей подзащитной. По ее словам после заседания о продлении ареста, эксперты приравнивают мусульманский брак к браку между боевиком и потенциальной террористкой. Ее речь публикует Sota Project.
«То есть эксперт хочет сказать, что мусульманский, или шариатский, брак — это в любом случае брак между боевиком и потенциальной террористкой. Мне кажется, что это заключение оскорбляет мусульман», — говорит защитница о деструктологической экспертизе в деле.
«В этом же заключении говорится, что каждый, кто посмотрел спектакль и увидел образ Марьюшки, пойдет заниматься террористической деятельностью. Спектакль при каждом показе смотрело по 25 человек — и никто не пошел заниматься терроризмом», — отметила Карпинская.
Она также прокомментировала оценку постановки Беркович «Финист Ясный Сокол» от психолога из ФСБ. Ей кажется, что эксперт не видит разницы между религиозным обрядом и терактом.
«После деструктологической экспертизы появилась другая — психолога ФСБ, который считает, что все, что связано с мусульманством: например, когда человек надевает платок или совершает обряд никах, — это все является террористической деятельностью. Мне кажется это странным, и вообще, человек, который это говорит, возбуждает межнациональную рознь», — уверена адвокат.
9 января прошло очередное заседание о продлении ареста Евгении Беркович и Светлане Петрийчук. Суд решил не выпускать постановщиц из СИЗО до 10 марта.