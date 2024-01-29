Сериал «Экспаты» с Николь Кидман недоступен в Гонконге, где он и снимался

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:50
Фото: кадр из трейлера сериала «Экспаты»

Сериал «Экспаты» от Amazon, снятый в Гонконге, недоступен для просмотра в городе. При этом шоураннеры анонсировали мировой релиз, сообщает The Guardian.

Первые два эпизода драмы с Николь Кидман в главной роли появились в сети 26 января, но для жителей Гонконга оказались недоступны. Сериал, основанный на романе 2014 года «Экспатрианты», рассказывает историю трех американок Маргарет, Хилари и Мерси, живущих в сплоченном сообществе экспатриантов Гонконга.

Производство «Экспатов» одобрили власти города. В 2021 году Кидман даже разрешили обойти строгий карантин во время пандемии. Недоступность первых двух серий некоторые связывают с тем, что действие предпоследнего эпизода, согласно обзорам, происходит на фоне протестов 2014 года в Гонконге. Они запомнились кадрами людей, прячущихся под зонтами, и нечто похожее можно заметить уже в трейлере шоу.

В качестве создательницы, сценаристки и постановщицы «Экспатов» выступила Лулу Ванг («Прощание»). Трейлер сериала можно посмотреть здесь.

В ноябре 2021 года, когда в Гонконге запустился стриминг Disney+, из «Симпсонов» пропал эпизод, в котором культовая семья посещает площадь Тяньаньмэнь в Пекине. В этой серии ​​на площади висит табличка с надписью «На этом месте в 1989 году ничего не произошло», намекающей на старания китайских властей скрыть упоминания о расправе над протестующими студентами.

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