Сериал «Экспаты» с Николь Кидман недоступен в Гонконге, где он и снимался

Производство «Экспатов» одобрили власти города. В 2021 году Кидман даже разрешили обойти строгий карантин во время пандемии. Недоступность первых двух серий некоторые связывают с тем, что действие предпоследнего эпизода, согласно обзорам, происходит на фоне протестов 2014 года в Гонконге. Они запомнились кадрами людей, прячущихся под зонтами, и нечто похожее можно заметить уже в трейлере шоу.