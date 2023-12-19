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Николь Кидман в трейлере сериала «Экспаты» — о жизни в сообществе экспатриантов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:51

Prime Video показал трейлер сериала «Экспаты». Его премьера состоится на стриминге 26 января.

Сюжет рассказывает историю трех американок Маргарет, Хилари и Мерси, живущих в сплоченном сообществе экспатриантов Гонконга. Их жизни пересекаются после одного несчастного случая.

«Здесь празднуют достаток, дружба бывает интенсивной, но заведомо временной, а личная жизнь, смерти и браки разыгрываются публично, а затем пересказываются с ликованием», — говорится в описании сериала.

В шоу «Экспаты» снялись Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Ю Джи Ён («Бунтарка»), Сарайю Блю («Теория большого взрыва»), Брайан Ти («Люцифер»), Джек Хьюстон («Дом Gucci») и другие.

В основу проекта легла книга «The Expatriates» Дженис Ю.К.Ли. В качестве создательницы, сценаристки и постановщицы выступила Лулу Ванг («Прощание»).

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Николь КидманБрайан Ти
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