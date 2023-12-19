Prime Video показал трейлер сериала «Экспаты». Его премьера состоится на стриминге 26 января.
Сюжет рассказывает историю трех американок Маргарет, Хилари и Мерси, живущих в сплоченном сообществе экспатриантов Гонконга. Их жизни пересекаются после одного несчастного случая.
«Здесь празднуют достаток, дружба бывает интенсивной, но заведомо временной, а личная жизнь, смерти и браки разыгрываются публично, а затем пересказываются с ликованием», — говорится в описании сериала.
В шоу «Экспаты» снялись Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Ю Джи Ён («Бунтарка»), Сарайю Блю («Теория большого взрыва»), Брайан Ти («Люцифер»), Джек Хьюстон («Дом Gucci») и другие.
В основу проекта легла книга «The Expatriates» Дженис Ю.К.Ли. В качестве создательницы, сценаристки и постановщицы выступила Лулу Ванг («Прощание»).