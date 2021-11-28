Disney+ в Гонконге удалил эпизод «Симпсонов» с отсылками к расстрелу на площади Тяньаньмэнь

Зрители Disney+ в Гонконге заметили, что 12 серия 16 сезона «Симпсонов» недоступна для просмотра. Они полагают, что стриминг, который недавно запустился в районе Китая, удалил ее из‑за отсылок к событиям на площади Тяньаньмэнь. Об этом пишет CBR.

В эпизоде «Goo Goo Gai Pan», в котором семейство приезжает в Пекин, есть как минимум две отсылки к бойне в Китае: мемориальная доска с надписью «Площадь Тяньаньмэнь: на этом месте в 1989 году ничего не произошло» и намек на знаменитую фотографию безоружного человека, который несколько часов в одиночку сдерживал колонну военной техники. Это событие жестко цензурируется китайскими властями.