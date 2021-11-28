перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Disney+ в Гонконге удалил эпизод «Симпсонов» с отсылками к расстрелу на площади Тяньаньмэнь 17:04
Таиланд разрешит туристам расплачиваться цифровыми токенами и создаст свою криптовалюту 16:16
opensea.io
Дэмиен Херст создал NFT-коллекцию на основе обложки альбома Дрейка «Certified Lover Boy» 16:03
Сенатор заявил, что в России уже могут быть случаи «Омикрон»-штамма. Роспотребнадзор это опроверг 14:56
Исследование: 82% дел о фейках в России связаны с критикой властей, а не с информацией о ковиде 14:56
В сеть выложили старые кадры с Джейсоном Момоа на тестовых съемках ремейка «Ворона» 14:16
В Приморье застрелили амурского тигра. Полиция возбудила уголовное дело 13:56
«Ставишь паузу, берешь пива и возвращаешься»: Ридли Скотт выпустит расширенную версию «Дома Gucci» 13:06
Fusion Medical Animation/Unsplash
В ВОЗ объяснили, почему назвали новый штамм коронавируса «Омикрон», а не «Ню» 12:58
В России выявили 33 548 случаев COVID-19 за сутки 11:48
Филатовская больница провела экскурсию по красной зоне для противников вакцинации 11:29
Израиль на две недели запретит въезд иностранцев из‑за нового штамма коронавируса 10:28
Умер композитор Александр Градский 9:20
«Яндекс.Музыка»
Вышел ранее не изданный альбом Дэвида Боуи «Toy» 2001 года Вчера в 20:35
Москвича, справившего нужду на стенд с портретом ветерана, арестовали. Ему грозит до пяти лет Вчера в 19:56
Суд в Петербурге назначил четырем активисткам штрафы за акцию против гендерного насилия Вчера в 19:22
Ангелу Меркель проводят с поста канцлера панк-рок-хитом из ГДР. Песню исполнит оркестр бундесвера Вчера в 18:35
The Washington Post провела расследование трагедии на Astroworld. Вывод — виноваты организаторы Вчера в 18:11
Новый штамм шагает по Европе, Миядзаки снимет последний мультфильм и другие новости дня
Вчера в 17:43 дайджест
«Россия 24»/YouTube
Ректора «Шанинки» переведут в больницу «Матросской тишины» Вчера в 17:09
Отключить рекламу

Disney+ в Гонконге удалил эпизод «Симпсонов» с отсылками к расстрелу на площади Тяньаньмэнь

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:04

Зрители Disney+ в Гонконге заметили, что 12 серия 16 сезона «Симпсонов» недоступна для просмотра. Они полагают, что стриминг, который недавно запустился в районе Китая, удалил ее из‑за отсылок к событиям на площади Тяньаньмэнь. Об этом пишет CBR.

В эпизоде «Goo Goo Gai Pan», в котором семейство приезжает в Пекин, есть как минимум две отсылки к бойне в Китае: мемориальная доска с надписью «Площадь Тяньаньмэнь: на этом месте в 1989 году ничего не произошло» и намек на знаменитую фотографию безоружного человека, который несколько часов в одиночку сдерживал колонну военной техники. Это событие жестко цензурируется китайскими властями.

На скриншоте видно, что между 11-й и 13-й сериями не хватает еще одной

С 15 апреля по 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла серия митингов под лозунгами реформ и демократизации. Основными участниками акций выступили студенты. 4 июня политическое руководство Китая решило подавить волнения с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Оценки погибших варьируются — от 241 (по официальным данным) до нескольких тысяч.

С 1990 года жители Гонконга собираются на парке Виктория, чтобы вспомнить погибших на площади 4 июня. Акцию не стали проводить лишь в 2020 году из‑за пандемии коронавируса, но в этом году она вновь состоялась.

Этим летом поисковик Microsoft перестал отображать фотографию мирного протестующего по запросу «tank man» (так она называется). В компании проблему объяснили «случайной человеческой ошибкой» и вскоре устранили ее.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
Microsoft
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить