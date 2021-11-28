Disney+ в Гонконге удалил эпизод «Симпсонов» с отсылками к расстрелу на площади Тяньаньмэнь

Зрители Disney+ в Гонконге заметили, что 12 серия 16 сезона «Симпсонов» недоступна для просмотра. Они полагают, что стриминг, который недавно запустился в районе Китая, удалил ее из‑за отсылок к событиям на площади Тяньаньмэнь. Об этом пишет CBR.
В эпизоде «Goo Goo Gai Pan», в котором семейство приезжает в Пекин, есть как минимум две отсылки к бойне в Китае: мемориальная доска с надписью «Площадь Тяньаньмэнь: на этом месте в 1989 году ничего не произошло» и намек на знаменитую фотографию безоружного человека, который несколько часов в одиночку сдерживал колонну военной техники. Это событие жестко цензурируется китайскими властями.
С 15 апреля по 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла серия митингов под лозунгами реформ и демократизации. Основными участниками акций выступили студенты. 4 июня политическое руководство Китая решило подавить волнения с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Оценки погибших варьируются — от 241 (по официальным данным) до нескольких тысяч.
С 1990 года жители Гонконга собираются на парке Виктория, чтобы вспомнить погибших на площади 4 июня. Акцию не стали проводить лишь в 2020 году из‑за пандемии коронавируса, но в этом году она вновь состоялась.
Этим летом поисковик Microsoft перестал отображать фотографию мирного протестующего по запросу «tank man» (так она называется). В компании проблему объяснили «случайной человеческой ошибкой» и вскоре устранили ее.