В Японии процветает «серебряное порно» с пожилыми актерами. В чем его феномен

В 2020 году правительство Японии обратило внимание на заявления женщин о принуждении к съемкам в порнофильмах. Некоторые из них подписали контракты как модели, но позже их заставили позировать обнаженными или заниматься сексом на камеру. Опрос показал, что около четверти женщин в возрасте от 20 до 30 лет предлагали работу в качестве моделей и айдолов, а среди тех, кто согласился, 13% респонденток просили принять участие в съемках сексуального характера, на которые они не давали согласия.