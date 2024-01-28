В Японии процветает «серебряное порно» с пожилыми актерами. В чем его феномен

В Японии набирает популярность порно, в котором снимаются пожилые и зрелого возраста люди. The Guardian познакомился с порноактерами, некоторым из которых уже больше 60 лет.
Популярная 65-летняя порноактриса Эми Тода, снявшаяся в десятках фильмов для взрослых, познакомилась с индустрией больше 15 лет назад. Незадолго до этого она развелась и подрабатывала продавщицей, пока ей не предложили сняться в трех порнографических фильмах. Женщина отказалась, но две ее дочери предложение поддержали. «У них [продюсеров] была моя фотография из вакансии, они решили, что моя внешность подходит, поэтому, когда агентство снова обратилось ко мне, я согласилась», — вспомнила она.
За свою семилетнюю карьеру Тода играла с мужчинами, которые были моложе ее более чем на три десятилетия, а самому старшему партнеру по фильму было около 70. Женщина никогда не рассказывала о своей новой работе своим друзьям. Она следит за здоровьем, занимается йогой и длительными прогулками, поэтому уходить на пенсию не собирается.
Среди других участников индустрии прославились Сигэо Токуда и Маори Тэдзука. В 2017 году 83-летний Токуда, заимевший огромную фильмографию, был признан Книгой рекордов Гиннеса старейшим порноактером в мире. В том же году 80-летняя Тэдзука, исполнявшая роли бабушек, ушла на пенсию, съемки в порно она называла «живыми и веселыми». В то же время другая порноактриса, 88-летняя Юко Огасавара, только начинала свою карьеру, когда ей исполнилось 80.
Фильмы для взрослых с пожилыми актерами закрепились под названием «серебряное порно» (silver porn). Как пишет газета, растущий разрыв между количеством пожилых и молодежью в Японии порождает большую и расширяющуюся базу поклонников. По данным японских властей, в стране живут 36,2 млн человек старше 65 лет (рекордные 29,1% от общей численности населения), в то время как 18-летних рекордно мало — всего 1,06 млн.
Продюсер «серебряных порнофильмов» Такума Кавабе объяснил популярность этого жанра старением потребителей и тем, что женщины «продолжают стремиться к красоте и исследовать свою сексуальность, даже когда становятся старше», а также «имеют гораздо более острое чувство красоты и желание секса» в сравнении с предыдущими поколениями. Пожилые потребители по-прежнему покупают большое количество фильмов на DVD, поделился он.
Порноактриса Тода считает, что рынок «серебряного порно» пользуется спросом из‑за того, что это одна из немногих сфер, где пожилые люди оказываются в центре внимания. «Все получают удовольствие от секса, но пожилые люди стесняются об этом говорить. Существует поверье, что по достижении определенного возраста женщины теряют интерес к сексу, но это не так. Думаю, я помог бросить вызов этому заблуждению», — сказала она.
В 2020 году правительство Японии обратило внимание на заявления женщин о принуждении к съемкам в порнофильмах. Некоторые из них подписали контракты как модели, но позже их заставили позировать обнаженными или заниматься сексом на камеру. Опрос показал, что около четверти женщин в возрасте от 20 до 30 лет предлагали работу в качестве моделей и айдолов, а среди тех, кто согласился, 13% респонденток просили принять участие в съемках сексуального характера, на которые они не давали согласия.
После этого в Японии приняли закон, позволяющий порноактрисам по любой причине и без уплаты штрафа расторгать свои контракты в течение года после выхода материала. В случае расторжения контент с их участием должен быть распубликован и удален. По задумке законодателей новые правила должны пресечь запугивания или обман продюсеров, которые прибегают к принуждению женщин.
В начале 2024 года Pornhub начал требовать от съемочных групп письменные согласия всех участников. В прошлом платформу обвиняли в размещении роликов, содержащих сексуальное насилие над детьми или опубликованных без согласия одной из сторон, в частности, порномести.