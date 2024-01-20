Pornhub начал требовать письменные согласия от всех участников съемок порно

Pornhub начнет требовать от съемочных групп письменные согласия всех участников, узнали журналисты Mashable.
Об этом платформа оповестила связанных с ней моделей в электронном письме. Теперь их обяжут предоставлять подтверждения согласия от каждого нового партнера по съемкам. Нововведения начнут действовать с 23 января.
«Начиная с 23 января 2024 года в дополнение к документам соисполнителей мы будем требовать доказательства согласия, такие как подписанные формы освобождения, которые нужно будет загрузить, когда вы [модели Pornhub] добавляете нового соисполнителя в свой аккаунт модели», — говорится в тексте письма, попавшего к журналистам.
Администраторы сайта уточняют, что формы согласия будет нужно предоставить только новым партнермм, а не тем, кто уже снимался в роликах. Однако они также рекомендовали контентмейкерам готовиться к возможным будущим нововведениям.
«Как лидеры индустрии мы устанавливали и продолжаем устанавливать новые и более высокие стандарты политики и процедур доверия и безопасности. Это означает, что мы регулярно пересматриваем и вносим в них важные обновления. Мы расширяем наши требования к проверке соисполнителей, которые будут введены в действие в течение ближайших месяцев», — пишет представитель Pornhub в комментарии Mashable.
«Как и другие крупные контент-платформы, мы признаем растущие проблемы, связанные с пользовательским контентом в сети. В ответ на эти проблемы Aylo [материнская компания Pornhub, бывшая MindGeek] внесла (и будет продолжать вносить) существенные изменения в процесс обработки и приема контента, созданного проверенными создателями», — заканчивается заявление Pornhub.
Это новый шаг видеоплатформы в борьбе с нелегальными видео. В прошлом ее обвиняли в размещении роликов, содержащих сексуальное насилие над детьми или опубликованных без согласия одной из сторон, в частности, порномести. С тех пор Pornhub ввел новые правила, которые требуют от верифицированных моделей загружать фотографии вместе со своими удостоверениями личности, а также письменные разрешения на публикацию.