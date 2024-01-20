Pornhub начал требовать письменные согласия от всех участников съемок порно

«Как лидеры индустрии мы устанавливали и продолжаем устанавливать новые и более высокие стандарты политики и процедур доверия и безопасности. Это означает, что мы регулярно пересматриваем и вносим в них важные обновления. Мы расширяем наши требования к проверке соисполнителей, которые будут введены в действие в течение ближайших месяцев», — пишет представитель Pornhub в комментарии Mashable.