На «Сандэнсе» объявили лауреатов. Джесси Айзенберг получил приз за лучший сценарий

Кинофестиваль «Сандэнс» объявил своих победителей: фильм «In the Summers» («В летние месяцы») признан лучшей американской драмой, а «Sujo» («Сухо») — лучше международной.
Среди американских документальных работ главную получила «Porcelain War» («Фарфоровая война»), среди международных — «A New Kind of Wilderness» («Новый вид дикой природы»). Призы зрительских симпатий достались драме «Dìdi» («弟弟», «Диди») Шона Ванга и документалка «Daughters» («Дочери»), которая также получила награду «Фаворит фестиваля».
Среди лауреатов отметился актер и режиссер Джесси Айзенберг. Звезду «Социальных сетей» наградили за лучший сценарий трагикомедии «Настоящая боль», в которой одну из главных ролей сыграл Киран Калкин. Сценарист и сам появился на экране — тоже в одной из главных ролей.
По сюжету два непохожих друг на друга кузена-американца едут в Польшу, чтобы почтить память умершей бабушки и посетить экскурсию в концлагере. Это вторая после комедии «Когда ты закончишь спасать мир» режиссерская работа Айзенберга, которую «Афиша Daily» добавила в список самых ожидаемых фильмов 2024 года.
Калкин признавался в интервью, что искал любые поводы отказаться сниматься в фильме, когда понял, что надо ехать на месяц в Польшу. Но сначала сценарий оказался уморительным, а потом он посмотрел первый фильм Айзенберга, и тот тоже оказался очень хорошим.