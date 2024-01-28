На «Сандэнсе» объявили лауреатов. Джесси Айзенберг получил приз за лучший сценарий

Калкин признавался в интервью, что искал любые поводы отказаться сниматься в фильме, когда понял, что надо ехать на месяц в Польшу. Но сначала сценарий оказался уморительным, а потом он посмотрел первый фильм Айзенберга, и тот тоже оказался очень хорошим.