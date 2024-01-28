Теннисист Даниил Медведев не смог выиграть Australian Open

Даниил Медведев проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в финале Australian Open. Российский спортсмен уступил со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6 и 3:6.
Соревнования проходили в Мельбурне. Синнер, четвертая ракетка мира, впервые стал победителем турнира «Большого шлема» и первым итальянцем в финале Australian Open, а также самым молодым игроком после Новака Джоковича.
Серия турниров «Большого шлема» — самая престижная в теннисе. Она объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании. Победитель каждого из них получает 2000 очков.