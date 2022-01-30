перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Биатлонистка сборной России заболела коронавирусом. Ее заменят на Олимпиаде в Пекине 19:03
Смерть Леонида Куравлева, шоу о съемках «Крестного отца» и другие новости дня
18:38 дайджест
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open 18:11
IGN/Twitter
Комикс о Супермене-бисексуале показал слабые продажи 17:04
В Екатеринбурге прошел первый полет самолета «Байкал» 16:53
Marvel подтвердила смену жанра сиквела «Доктора Стрэнджа» 16:24
Прокурор Москвы предложил провести генетическую регистрацию мигрантов 16:23
Британский МИД допустил арест недвижимости олигархов из России в случае вторжения страны в Украину 15:58
Netflix/YouTube
Вышел трейлер второго сезона криминальной драмы «Как поймать убийцу» 15:13
В Петербурге судья не смог попасть на заседание из‑за неубранного снега перед входом 14:48
Entertainment Weekly показал кадры из сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца» 14:16
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах на военных складах. В них обвиняют Россию 14:07
В Москве школьница выпала с 22 этажа в сугроб и выжила 12:56
Игорь Верещагин/Wikimedia Commons
Умер актер Леонид Куравлев 12:22
Девушка игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила футболиста в избиении 12:19
В России выявили 121 228 новых случаев коронавируса. Это на 8000 больше предыдущего антирекорда 11:59
В подъезде матери правозащитника Игоря Каляпина повесили плакаты «позор иностранному агенту» 11:36
Россия перенесла район учений ВМФ в Атлантическом океане из‑за жалоб ирландских рыбаков 10:55
Spotify/YouTube
Spotify потерял более 2 млрд долларов рыночной стоимости из‑за скандала с подкастом Джо Рогана 9:54
«Годзилла против Конга» стал самым популярным фильмом на пиратских сервисах в 2021 году 8:54
Отключить рекламу

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open

Виктория Шанина
Сегодня в 18:11

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В финале он играл с россиянином Даниилом Медведевым, пишет «Интерфакс».

Финал соревнований проходил в Мельбурне. Медведев одержал победу в первых двух сетах, а в следующих трех — уступил сопернику. Встреча длилась 5 часов и 24 минуты.

Надаль забрал уже 21-е золото в турнирах Большого шлема — это новый рекорд по количеству титулов в серии. На отметке в 20 победах он стоял вместе с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

Даниил Медведев выходит в финал Australian Open уже второй год подряд. В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу. Однако на US Open в прошлом году он обошел серба и впервые победил в турнире.

Серия турниров Большого шлема — самая престижная в теннисе. Она объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблоднский турнир в Великобритании. Победитель каждого из них получает 2 тыс. очков.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова
детектив
Вальдо
Усатого Мела Гибсона подозревают в убийстве супруги

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
Люди
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Новак Джокович
Роджер Федерер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить