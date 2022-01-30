Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open

Финал соревнований проходил в Мельбурне. Медведев одержал победу в первых двух сетах, а в следующих трех — уступил сопернику. Встреча длилась 5 часов и 24 минуты.

Надаль забрал уже 21-е золото в турнирах Большого шлема — это новый рекорд по количеству титулов в серии. На отметке в 20 победах он стоял вместе с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

Даниил Медведев выходит в финал Australian Open уже второй год подряд. В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу. Однако на US Open в прошлом году он обошел серба и впервые победил в турнире.

Серия турниров Большого шлема — самая престижная в теннисе. Она объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблоднский турнир в Великобритании. Победитель каждого из них получает 2 тыс. очков.