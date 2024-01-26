В твиттере представили фильмы-номинанты на «Оскар» кадрами из «Ну, погоди!»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59
Фото: кадр из мультфильма «Ну, погоди!»

Пользователь X (бывший твиттер) с ником @super_VHS представил каждый фильм, номинированный на премию «Оскар», кадром из мультсериала «Ну, погоди!» Он подобрал изображения, которые отражают название или сюжет ленты.

Так, если бы «Анатомия падения» происходила во вселенной советского мультфильма, то жертвой падения был бы Волк. А в «Бедных-несчастных» героиня Эммы Стоун была бы роботизированным Зайцем.

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Номинантов на премию «Оскар» объявили 23 января. Церемония вручения наград состоится 10 марта.

«Афиша Daily» собирала краткие справки о номинантах в категории «Лучший фильм».

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