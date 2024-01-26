Глава LVMH Бернар Арно обогнал Илона Маска и Джеффа Безоса по размеру состояния

Основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно в очередной раз возглавил список самых богатых людей на планете по версии Forbes. Французский бизнесмен пододвинул основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.
По данным издания, состояние 74-летнего Арно составляет 205,8 млрд долларов, увеличившись на 21,6 млрд. В прошлом году бизнесмен так же возглавил список Forbes, имея 211 млрд долларов.
Маск идет следом за Арно с состоянием в 204,2 млрд долларов, в прошлом году у него насчитали 180 млрд. Однако в конце 2022-го Арно все же отстал от американского предпринимателя на 0,3 млрд.
Закрыл тройку лидеров основатель корпорации Amazon Джефф Безос. У него, по данным издания, имеется 179,9 млрд долларов. В пятерку также вошли один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон (142,6 млрд долларов) и глава корпорации Meta* Марк Цукерберг (138,8 млрд). В десятку вошли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (125,9 млрд долларов) и основатель компании Microsoft Билл Гейтс (122,8 млрд).
Одной из двух россиянок в списке Forbes оказалась владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. Она заняла 223-е место (8,8 млрд долларов).
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.