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Бернар Арно обогнал Илона Маска в списке богатейших людей мира по версии Forbes

Виктория Шанина
Сегодня в 17:14

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты Forbes. Журнал оценил его состояние в 211 млрд долларов.

Как отмечает Forbes, за последние 12 месяцев состояние Арно увеличилось на 53 млрд долларов. Это самая большая прибыль среди миллиардеров.

Ранее лидером списка был владелец Tesla и Twitter Илон Маск. Теперь он находится на втором месте с состоянием в 180 млрд долларов.

В этом году в список самых богатых людей мира вошли 110 российских миллиардеров — на 22 больше, чем в прошлом году. В первой тройке — Андрей Мельниченко (25,2 млрд долларов), Владимир Потанин (23,7 млрд) и Владимир Лисин (22,1 млрд).

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Бернар Арно сместил Илона Маска с позиции богатейшего человека в мире еще в декабре. Большую часть состояния Маска составляют акции Tesla, однако их стоимость начала активно падать, после того как бизнесмен купил Twitter, — инвесторы активно продают свои акции Tesla из‑за опасений, что Маск будет уделять гораздо больше внимания развитию соцсети.

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люди
Илон МаскБернар АрноВладимир ПотанинАндрей МельниченкоВладимир Лисин
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