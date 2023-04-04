Бернар Арно обогнал Илона Маска в списке богатейших людей мира по версии Forbes

Бернар Арно сместил Илона Маска с позиции богатейшего человека в мире еще в декабре. Большую часть состояния Маска составляют акции Tesla, однако их стоимость начала активно падать, после того как бизнесмен купил Twitter, — инвесторы активно продают свои акции Tesla из‑за опасений, что Маск будет уделять гораздо больше внимания развитию соцсети.