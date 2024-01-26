Над вторым сезоном «Одних из нас» будут работать режиссеры «Наследников» и «Хранителей»

Создатели «Одних из нас» определились со списком режиссеров для второго сезона. Об этом сообщает Deadline.
К сериалу присоединится Марк Майлод — один из основных режиссеров «Наследников». В январе он получил «Эмми» за постановку третьей серии четвертого сезона.
Над экранизацией The Last of Us пригласили работать еще трех новичков для франшизы — Стивена Уилльямса («Хранители»), Кейт Херрон (первый сезон «Локи») и Нина Лопес-Коррадо («Перри Мэйсон»).
Им компанию составят три постановщика, работавших над первым сезоном, —Крейг Мазин и Нил Дракманн, которые выступают шоураннерами, а также Питер Хор.
Пока неясно, снимет ли кто‑нибудь из режиссеров больше одного эпизода. Над девятью сериями первого сезона работали семь режиссеров.
Съемки продолжения «The Last of Us» начнутся в феврале 2024 года. Примерная дата выхода новых серий пока неизвестна.