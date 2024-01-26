Борис Надеждин сообщил, что подписей, собранных внутри России, достаточно

Эксперт по выборам Андрей Бузин сказал изданию, что «в принципе закон действительно дает право признавать подписи из‑за границы недействительными, если их оставили россияне». При этом он отметил, что отследить это властям сложно, потому что в подписных листах нет данных о том, где ставилась подпись. В таком случае ЦИК при желании может послать запросы силовикам, чтобы установить местонахождение подписанта.