Борис Надеждин сообщил, что подписей, собранных внутри России, достаточно

Борис Надеждин не будет отдавать в ЦИК подписи за его выдвижение в президенты, собранные за рубежом. По его словам, подписей, собранных внутри России, достаточно.
«Подписи из‑за границы мы приветствуем, но в ЦИК не понесем, поскольку у нас достаточно подписей, собранных внутри страны. Однако поскольку заграничные подписи нам ничего не стоят, не надо платить сборщикам, то можно устроить акцию и собрать вообще миллионы, чтобы посчитать, сколько там россиян», — сказал политик «Независимой газете».
Эксперт по выборам Андрей Бузин сказал изданию, что «в принципе закон действительно дает право признавать подписи из‑за границы недействительными, если их оставили россияне». При этом он отметил, что отследить это властям сложно, потому что в подписных листах нет данных о том, где ставилась подпись. В таком случае ЦИК при желании может послать запросы силовикам, чтобы установить местонахождение подписанта.
По словам Бориса Надеждина, его штаб имеет в своем распоряжении не менее 200 тыс. подписей. На сайте политика на момент написания заметки говорится о более чем 183 тыс. собранных подписей. При этом там изменилась формулировка. Сейчас под счетчиком подписей сказано «Собрано на территории России», раньше этой фразы не было.
Надеждину, который называет себя независимым кандидатом, необходимо представить в ЦИК более 100 тыс. подписей до 31 января. Центризбирком допустил его до сбора подписей 28 декабря и за первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тыс. подписей. После того как Надеждина поддержали известные оппозиционные политики, у пунктов сбора образовались очереди — и следующие 75 тыс. получилось собрать всего за пять дней.
Борис Надеждин выдвигается в президенты России от партии «Гражданская платформа». В его предвыборной программе — завершение спецоперации и возвращение всех мобилизованных домой, увеличение полномочий региональных властей, возвращение прямых выборов мэров и губернаторов, амнистия политзаключенных.
В 1997–1998 годах Надеждин работал помощником председателя правительства Бориса Немцова. С 1999 по 2003 год был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». «После работы в Госдуме Надеждин вернулся к научной и преподавательской деятельности, возглавив кафедру права в „Физтехе“. В 2019 году избран депутатом Совета депутатов Долгопрудного», — говорится на его предвыборном сайте.