Борису Надеждину удалось собрать необходимое число подписей для выдвижения

Штабу Бориса Надеждина удалось собрать более 100 тыс. подписей, необходимых для выдвижения на выборы президента России. Об этом говорится на сайте политика.
Согласо нему, в 75 регионах РФ собрано 101 607 подписей за выдвижение Надеждина.
Политик подтвердил, что удалось собрать 101 тыс. подписей, но отметил, что эти подписи не идеальные. Он призвал «не расслабляться», а приводить в точки сбора подписей своих знакомых.
«В ЦИК нужно будет подать 105 000 идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться. Именно поэтому нам необходимо собрать как можно больше неидеальных подписей. Сейчас на сайт будет выставлена цель в 150 000 подписей», — отметил он.
Борис Надеждин выдвигается в президенты России от партии «Гражданская платформа». В его предвыборной программе — завершение спецоперации и возвращение всех мобилизованных домой, увеличение полномочий региональных властей, возвращение прямых выборов мэров и губернаторов, амнистия политзаключенных.
В 1997–1998 годах Надеждин работал помощником председателя правительства Бориса Немцова. С 1999 по 2003 года был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». «После работы в Госдуме Надеждин вернулся к научной и преподавательской деятельности, возглавив кафедру права на Физтехе. В 2019 году избран депутатом Совета депутатов Долгопрудного», — говорится на его предвыборном сайте.
Надеждину, который называет себя независимым кандидатом, необходимо представить в ЦИК более 100 тыс подписей до 31 января. Центризбирком допустил его до сбора подписей 28 декабря и за первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тыс. подписей. После того, как Надеждина поддежали известные оппозиционные политики, у пунктов сбора образовались очереди — и следующие 75 тыс. получилось собрать всего за пять дней.