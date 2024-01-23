Борису Надеждину удалось собрать необходимое число подписей для выдвижения

Надеждину, который называет себя независимым кандидатом, необходимо представить в ЦИК более 100 тыс подписей до 31 января. Центризбирком допустил его до сбора подписей 28 декабря и за первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тыс. подписей. После того, как Надеждина поддежали известные оппозиционные политики, у пунктов сбора образовались очереди — и следующие 75 тыс. получилось собрать всего за пять дней.