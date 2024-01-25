«Это до сих пор смешно»: исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов объяснил актуальность Булгакова

Цыганов попробовал ответить на вопрос, почему «Мастер и Маргарита» не теряет актуальности: «Самое главное: Булгаков — это до сих пор смешно. А значит — все еще попадает в нас. Булгаковщина, насколько я понимаю, — это вообще сочетание смешного и дикого. У Михаила Афанасьича в силу украинского происхождения был более южный темперамент. Как и у Гоголя, который привез нам оттуда весь этот удивительный юмор и мистику. Другое дело, что нам все тяжелее смеяться над какими‑то вещами, нам тяжело иронизировать, улыбнуться глупости, абсурду. Они, скорее, вызывают раздражение и озлобленность».