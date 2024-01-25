«Это до сих пор смешно»: исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов объяснил актуальность Булгакова

Новая экранизация «Мастера и Маргариты» режиссера Михаила Локшина не просто адаптация романа, но и фантазия на тему обстоятельств, в которых рождалась книга Булгакова. Об этом в интервью «Снобу» рассказал Евгений Цыганов, исполнитель роли Мастера.
Он признался, что решил сняться в картине из‑за стечения обстоятельств. Изначально у Цыганова был запланирован другой проект, но в день, когда стало ясно, что он не будет запущен в производство, актеру предложили роль Мастера, и он согласился. Еще одним аргументом за стало участие в проекте его жены Юлии Снигирь, которая играет в ленте Маргариту, актер увидел в этом знак.
Соглашаясь на роль, Цыганов подумал, что «рассчитывать на какой‑то безусловный результат особо не стоит». Он пояснил, что «Мастер и Маргарита» «всегда немного бросает вызов» тем, кто берется за этот материал.
«У этого материала особая судьба. И на моей памяти не было случая удачной, на мой взгляд, постановки. Кроме известного спектакля в Театре на Таганке, на который ломилось пол-Москвы, но я его не видел, поэтому не могу судить, насколько он был хорош», — отметил актер.
Обсуждая бюджет картины, который составил 1,2 млрд рублей, Цыганов отметил, что из‑за санкций графика для фильмов подорожала на 75–100%, а многие специалисты разъехались.
«Даже в нашей стране снимались блокбастеры и подороже. А в мире… Одна только рекламная кампания фильма „Барби“ — 150 млн долларов. Другое дело, что они могут позволить себе мировой прокат, а мы нет, хотя изначально на это был расчет, насколько я понимаю. Все-таки „Мастер и Маргарита“ — мировой бестселлер», — пояснил он.
Цыганов попробовал ответить на вопрос, почему «Мастер и Маргарита» не теряет актуальности: «Самое главное: Булгаков — это до сих пор смешно. А значит — все еще попадает в нас. Булгаковщина, насколько я понимаю, — это вообще сочетание смешного и дикого. У Михаила Афанасьича в силу украинского происхождения был более южный темперамент. Как и у Гоголя, который привез нам оттуда весь этот удивительный юмор и мистику. Другое дело, что нам все тяжелее смеяться над какими‑то вещами, нам тяжело иронизировать, улыбнуться глупости, абсурду. Они, скорее, вызывают раздражение и озлобленность».
Актер также вспомнил о сотрудничестве с Дмитрием Крымовым, который после февраля 2022-го был вынужден остаться за рубежом. Режиссер сказал, что не видит возможности вернуться в Россию из‑за начатой властями военной операции. Его постановки по приказу городского Департамента культуры были сняты из московских театров. Сейчас Крымов работает в Нью-Йорке, где открыл театральную лабораторию.
«Я сейчас вспоминаю момент, когда мы с Дмитрием Анатольевичем [Крымовым] только выпустили „Дон Жуана“. Все смотрели и говорили, как это прекрасно. А Крымов говорил: „Женя, нас так хвалят — мне даже страшно, что что‑то случится“. Я отвечал: „Дмитрий Анатольевич, я вас умоляю, а что должно случиться, неужели вы этого не заслужили всей своей жизнью и своей преданностью театру?“ Кто знал, что у Дмитрия Анатольевича настолько развитая интуиция», — сказал Цыганов.
От нынешнего положения российского кино у актера ощущение «болота, топи». «Перед тобой есть некоторое количество кочек, но ты не знаешь, какая из них станет последней. Ты вроде куда‑то движешься, перепрыгивая с кочки на кочку, вроде бы они пока разной степени зелености и твердости, но это, конечно, не тот тротуар, по которому мы двигались еще недавно», — пояснил он.
Цыганов признался, что все ждет эры Водолея, которую обещал его отец, умерший около года назад: «Он мне говорил: скоро придет новая эра, и люди захотят жить по-другому. Прекратятся войны, чудесным образом исчезнут убийцы, воры, завистники — все те, кто не сможет жить в новой эре. Восторжествует созидательное начало над разрушительным».
Однако, как выяснил актер, эту эру Водолея ждут еще с 1970-х годов и она, скорее, «из области мечты». «Хочется, чтобы радостно было читать новости, чтобы мы могли свободно передвигаться, общаться, не жить под постоянным психологическим давлением, чтобы могли фантазировать, придумывать, любоваться, влюбляться в этот мир, открывать его. Больше радости, меньше травмы. Но тут уж как пойдет», — закончил Цыганов.