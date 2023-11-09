Имена Юрия Бутусова и Дмитрия Крымова пропали с сайта ГИТИСа

С сайта ГИТИСа убрали имена режиссеров Юрия Бутусова и Дмитрия Крымова, которые уехали из России после начала военной операции. Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, Москва», на это обратили внимание студенты. Они опубликовали в соцсетях скрин с подписью: «Бутусов его зовут. Юрий Николаевич».
Бутусов набрал первый курс актеров и режиссеров в ГИТИСе в 2020 году, сейчас четвертый курс Бутусова в вузе значится как «Выпускная мастерская режиссерского факультета». Крымов в ГИТИСе руководил мастерской актеров, режиссеров и сценографов Каменьковича — Крымова. Теперь она значится на сайте как мастерская Евгения Каменьковича. Имен Бутусова и Крымова также нет в общем списке педагогов вуза.
Причины исчезновения имен с сайта не уточняются. Вероятно, это связано с отношением режиссеров к боевым действиям на Украине и к цензуре в России.
«С началом **** [спецоперации] потихонечку стали развиваться ограничения. Цензура стала входить в мою жизнь. Меня стали просить убрать из спектаклей какие‑то тексты, которые звучат как антивоенные. В моем случае это происходило внутри театра. Это было очень деликатно, очень спокойно. Всегда этому находятся какие‑то объяснения. И если ты с этим соглашаешься — это будет продолжаться, это идет дальше и дальше. Я не хочу даже к этому прикасаться», — говорил Бутусов в интервью Forbes в августе 2023 года.
Объясняя причины отъезда из России, он заявил: «Я не могу согласиться с жестокостью, с несправедливостью. Для меня это невозможная вещь. Для меня моя Родина — это добро, милосердие, прощение. И когда я понимаю, что наверное, что‑то меняется, возникают какие‑то подмены этим понятиям, я не могу с этим согласиться». Бутусов добавил, что 24 февраля 2022 года «его растоптали».
Через день после начала военной операции он улетел в США для постановки спектакля, а в апреле собирался лететь домой, где у него было множество планов. «То, что я здесь сейчас оказался, — это не решение, это воля случая просто. Я смотрю на своих друзей, которые сейчас в Москве. Которые мучаются от принятия этого решения, чудовищно мучаются. Актеры просто не знают, что делать, потому что это потеря профессии. Художники тоже, потому что мамы, папы, дедушки, дети. И куда? Куда? На что? Мы вот оказались тут… Но я этого решения не принимал», — сказал он.