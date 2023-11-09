Имена Юрия Бутусова и Дмитрия Крымова пропали с сайта ГИТИСа

Через день после начала военной операции он улетел в США для постановки спектакля, а в апреле собирался лететь домой, где у него было множество планов. «То, что я здесь сейчас оказался, — это не решение, это воля случая просто. Я смотрю на своих друзей, которые сейчас в Москве. Которые мучаются от принятия этого решения, чудовищно мучаются. Актеры просто не знают, что делать, потому что это потеря профессии. Художники тоже, потому что мамы, папы, дедушки, дети. И куда? Куда? На что? Мы вот оказались тут… Но я этого решения не принимал», — сказал он.