Магистратуру предложили разделить на два направления

Магистратура в России может быть поделена на два направления — профессиональное и исследовательское. Слова министра науки и высшего образования Валерия Фалькова со встречи со студентами передает «Интерфакс».
По словам министра, на профессиональном направлении студенты будут получать «углубленные знания», а на исследовательское следует идти тем, кто хочет «впоследствии заняться наукой». Главной целью магистратуры должно стать получение дополнительных знаний, а не диплома, считает Фальков.
«Магистратура должна быть только в тех вузах, где для этого есть кадровые и инфраструктурные возможности. Это особенно важно для естественно-научных и инженерно-технических специальностей и направлений», — подчеркнул министр.
В апреле 2022 года РФ и Беларусь исключили из Болонского процесса. Фальков называл Болонскую систему «прожитым этапом» и заявил о планах ухода от нее. Российские власти решили развивать собственную — «уникальную» — модель высшего образования.
В мае 2023 года Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в шести вузах страны. Согласно документу, базовый (срок обучения от четырех до шести лет) и специализированный (срок обучения от одного до трех лет) уровни высшего образования, а также один уровень профессионального образования в виде аспирантуры.