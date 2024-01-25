Магистратуру предложили разделить на два направления

В мае 2023 года Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в шести вузах страны. Согласно документу, базовый (срок обучения от четырех до шести лет) и специализированный (срок обучения от одного до трех лет) уровни высшего образования, а также один уровень профессионального образования в виде аспирантуры.