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В Москве задержали Игоря Стрелкова (Гиркина). Его обвиняют в экстремизме

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:45
Обновлено в 15:21:

Экс-депутат муниципалитета Ярославля и хирург ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский заявил «Ярославскому телеграфу», что это он написал заявление на Игоря Стрелкова (Гиркина).

«[Я] обратился в ГП РФ с целью проверки его высказываний о настоящем полковнике ФСБ, нашем президенте. А также с просьбой о проверке его реальной служебной карьеры и реальных достижений. Чтоб было понятно, а не имеем ли мы дело с Блиновской от военного дела», — сказал он.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщает РБК, а также подтверждает адвокат Стрелкова.

Жена экс-министра обороны ДНР тоже подтверждает информацию о задержании. Друзья сказали ей, что ее супруга обвиняют по статье 282 УК РФ (экстремизм). «О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания меня дома не было», — добавила она.

В апреле этого года Shot и Mash сообщили, что москвичка обратилась в полицию с просьбой проверить Стрелкова по статье о дискредитации армии. Женщина утверждала, что экс-министр обороны ДНР «в открытую критикует руководство страны» в соцсетях. Москвичка также пожаловалась, что Стрелков собирает деньги на помощь участникам спецоперации, но не отчитывается, куда тратит пожертвования.

В начале июля полиция Петербурга эвакуировала книжный магазин «Листва» перед началом лекции Игоря Стрелкова. «В этот раз повод — якобы сообщение о минировании. Всех сотрудников заставили покинуть лавку, ждем кинологов. Встреча со Стрелковым должна была состояться через пару часов», — говорилось в телеграм-канале магазина. Днем ранее в «Листву» пришли сотрудники полиции и предостерегли заведение от проведения встречи с экс-министром ДНР.

Стрелков неоднократно критиковал руководство страны и решения Минобороны. В сентябре 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил ему, что критические высказывания о спецоперации допустимы в рамках закона, но грань весьма тонкая.

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