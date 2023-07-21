В Москве задержали Игоря Стрелкова (Гиркина). Его обвиняют в экстремизме

Обновлено в 15:21 :

Экс-депутат муниципалитета Ярославля и хирург ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский заявил «Ярославскому телеграфу», что это он написал заявление на Игоря Стрелкова (Гиркина).

«[Я] обратился в ГП РФ с целью проверки его высказываний о настоящем полковнике ФСБ, нашем президенте. А также с просьбой о проверке его реальной служебной карьеры и реальных достижений. Чтоб было понятно, а не имеем ли мы дело с Блиновской от военного дела», — сказал он.