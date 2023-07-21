В Москве задержали Игоря Стрелкова (Гиркина). Его обвиняют в экстремизме

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщает РБК, а также подтверждает адвокат Стрелкова.
Жена экс-министра обороны ДНР тоже подтверждает информацию о задержании. Друзья сказали ей, что ее супруга обвиняют по статье 282 УК РФ (экстремизм). «О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания меня дома не было», — добавила она.
В апреле этого года Shot и Mash сообщили, что москвичка обратилась в полицию с просьбой проверить Стрелкова по статье о дискредитации армии. Женщина утверждала, что экс-министр обороны ДНР «в открытую критикует руководство страны» в соцсетях. Москвичка также пожаловалась, что Стрелков собирает деньги на помощь участникам спецоперации, но не отчитывается, куда тратит пожертвования.
В начале июля полиция Петербурга эвакуировала книжный магазин «Листва» перед началом лекции Игоря Стрелкова. «В этот раз повод — якобы сообщение о минировании. Всех сотрудников заставили покинуть лавку, ждем кинологов. Встреча со Стрелковым должна была состояться через пару часов», — говорилось в телеграм-канале магазина. Днем ранее в «Листву» пришли сотрудники полиции и предостерегли заведение от проведения встречи с экс-министром ДНР.
Стрелков неоднократно критиковал руководство страны и решения Минобороны. В сентябре 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил ему, что критические высказывания о спецоперации допустимы в рамках закона, но грань весьма тонкая.