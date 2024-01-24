За год аренда однушки в Москве подорожала на треть

Аналитики считают, что основной рост цен на арендную недвижимость уже произошел, и в этом году квартиры дорожать уже не будут. «Если количество выставленных для съема квартир не будет сильно расти, то средняя арендная ставка будет оставаться на сегодняшнем уровне», —отметила глава департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.