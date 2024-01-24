За год аренда однушки в Москве подорожала на треть

С января 2023 года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла на 31% — с 43,1 тыс. до 56,4 тыс. рулей. Об этом «Снобу» рассказала экспертка «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.
По ее словам, в границах старой Москвы сейчас самые высокие цены на однушки, ожидаемо, в ЦАО, а самые низкие — на востоке и юго-западе.
Основательница «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова отметила, что бюджетные варианты подорожали сильнее остальных. Она связывает это с тем, что на однушки максимальный спрос и разбирают такие квартиры очень быстро.
Аналитики считают, что основной рост цен на арендную недвижимость уже произошел, и в этом году квартиры дорожать уже не будут. «Если количество выставленных для съема квартир не будет сильно расти, то средняя арендная ставка будет оставаться на сегодняшнем уровне», —отметила глава департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
В октябре аналитики нашли самое дорогое арендное жилье в Москве — это пентхаус площадью 315 «квадратов» в одном из арбатских переулков. За 3,5 млн рублей в месяц счастливый арендатор получит четыре спальни, три санузла, несколько гардеробных, гостиную с камином и огромную террасу.