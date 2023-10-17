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Аналитики нашли самую дорогую квартиру в аренду в Москве. Вот как она выглядит

Семён Гудошников
Сегодня в 17:53

Самое дорогое арендное жилье в Москве — пентхаус в одном из арбатских переулков, выяснили аналитики Restate. Квартира площадью 315 квадратных метров во французском стиле сдается за 3,5 млн рублей в месяц (три месяца ее аренды обойдутся как неплохая однушка в пределах МКАД).

У пентхауса четыре спальни, три санузла, несколько гардеробных, гостиная с камином и 70-метровая терраса. Расположен он в клубном доме в Нащокинском переулке. В квартире много антиквариата и авторской мебели, гипсовая лепнина и паркет «елочка».

© restate.ru
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© restate.ru
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© restate.ru
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Самые дешевые квартиры в столице, которые удалось найти аналитикам, — сразу несколько однушек возле МКАД в панельных пятиэтажках. Стоят они по 15 тыс. рублей в месяц (то есть в 233 раза дешевле самой дорогой квартиры), а их площадь — около 30 «квадратов».

Недавно в Москве выставили на продажу квартиру площадью 8,8 квадратных метра за 7,8 млн рублей. Она, конечно, крошечная, но находится на 42-м этаже в Москва-Сити, и в апартаментах есть панорамное окно (отсюда и такая высокая цена).

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