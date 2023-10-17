Аналитики нашли самую дорогую квартиру в аренду в Москве. Вот как она выглядит

Недавно в Москве выставили на продажу квартиру площадью 8,8 квадратных метра за 7,8 млн рублей. Она, конечно, крошечная, но находится на 42-м этаже в Москва-Сити, и в апартаментах есть панорамное окно (отсюда и такая высокая цена).