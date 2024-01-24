«Сказка» Сокурова получила главный приз премии кинокритиков «Белый слон»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:11
Фото: кадр из фильма «Сказка»/«Фонд Александра Сокурова»

Стали известны лауреаты Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Главную награду в категории «Лучший фильм» забрала «Сказка» Александра Сокурова, прокат которой запретил Минкульт.

Победителей выбирали 59 активно работающих киноведов, кинокритиков и киножурналистов, членов Экспертного совета «Белого слона». Среди них — Зара Абдуллаева, Сусанна Альперина, Екатерина Барабаш, Антон Долин*, Никита Карцев, Лариса Малюкова, Егор Москвитин, Сергей Сычев, Светлана Хохрякова и другие.

Приз за главную мужскую роль получил Александр Филиппенко за роль в драме «Пациент № 1». Награду за лучшую женскую роль забрала его коллега по фильму Анна Михалкова, а также Дарья Савельева «Привет, мама».

В категории «Лучший сериал» победил нашумевший проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» — о молодежных криминальных группировках, которые появились в Казани в 70-х и 80-х годах.

Список победителей премии «Белый слон»

  • Лучший игровой фильм — «Сказка», режиссер Александр Сокуров
  • Лучший сериал — «Слово пацана. Кровь на асфальте», режиссер Жора Крыжовников
  • Лучший анимационный фильм — «Хармс», режиссер Светлана Андрианова
  • Лучший неигровой фильм — «Предлагаемые обстоятельства», режиссер Никита Ефимов
  • Лучшая режиссерская работа — Резо Гигинеишвили, «Пациент № 1»
  • Лучший сценарий — Наталия Мещанинова, «Один маленький ночной секрет»
  • Лучшая операторская работа — Алишер Хамидходжаев, «Снегирь»
  • Лучшая работа художника — Алексей Максимов, «Новый Берлин»
  • Лучшая музыка — Shortparis, «Чувства Анны»; Михаил Местецкий, Кирилл Белоруссов, «Год рождения»
  • Лучшая главная мужская роль — Александр Филиппенко, «Пациент № 1»
  • Лучшая главная женская роль — Анна Михалкова, «Чувства Анны»; Дарья Савельева, «Привет, мама»
  • Лучшая мужская роль второго плана — Александр Робак, «Снегирь»
  • Лучшая женская роль второго плана — Инна Чурикова, «Пациент № 1»
  • Лучший полнометражный игровой дебют — «Каникулы», режиссер Анна Кузнецова

*Антон Долин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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