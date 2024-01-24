«Это моя судьба»: вышел трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:11
Фото: Netflix

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Его премьера состоится 22 февраля.

В видео Аанг знакомится с мастером магии воды Катарой и ее братом Соккой. В нем также можно увидеть различные экшн-сцены, принца Зуко и повелителя огня Озая. «Я — Аватар! И я собираюсь спасти мир вместе со своими друзьями», — произносит в ролике Аанг.

Сериал расскажет об Аанге, последнем выжившем представителе племени магов воздуха, который готовится стать Аватаром после того, как его обнаружили замороженным в глыбе льда. После освобождения ему предстоит изучить и освоить все четыре стихии — воздух, воду, землю и огонь — чтобы победить повелителя Озая. А помогут ему в этом новые друзья Катара и Сокка.

Аанга сыграл Гордон Кормье, Катару — Киавентио Тарбелл, Сокку — Иэн Аусли, а принца Зуко — Даллас Лю. Шоураннером стал Альберт Ким, работавший над сериалами «Сонная лощина» и «Пантеон».

Оригинальный мультсериал вышел в 2005 году. Позднее создатели рассказали, что им пришлось добавить подзаголовок «The Last Airbender» (в русской локализации — «Легенда об Аанге») из‑за фильма Джеймса Кэмерона.

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