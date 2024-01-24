«Это моя судьба»: вышел трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Сериал расскажет об Аанге, последнем выжившем представителе племени магов воздуха, который готовится стать Аватаром после того, как его обнаружили замороженным в глыбе льда. После освобождения ему предстоит изучить и освоить все четыре стихии — воздух, воду, землю и огонь — чтобы победить повелителя Озая. А помогут ему в этом новые друзья Катара и Сокка.