Создатели мультсериала «Аватар» добавили подзаголовок «Легенда об Аанге» из‑за Джеймса Кэмерона

В название мультсериала «Аватар» пришлось добавить подзаголовок «The Last Airbender» (в русской локализации — «Легенда об Аанге») из‑за фильма Джеймса Кэмерона. Об этом в твиттере рассказал один из режиссеров шоу Джанкарло Вольпе.
В 2004 году создатели мультсериала узнали, что у них не получится выпустить проект под названием «Аватар», потому что режиссер Джеймс Кэмерон уже выкупил права на это слово для своего фильма. При этом релиз «Легенды об Аанге» состоялся в 2005 году, а «Аватар» Кэмерона вышел в 2009-м.
Вольпе отметил, что продолжение «Аватара» Кэмерона выходит с подзаголовком «Путь воды», и пошутил, что если третья часть будет называться «Мастера магии огня», то они начнут бунтовать.
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