Создатели мультсериала «Аватар» добавили подзаголовок «Легенда об Аанге» из‑за Джеймса Кэмерона

В 2004 году создатели мультсериала узнали, что у них не получится выпустить проект под названием «Аватар», потому что режиссер Джеймс Кэмерон уже выкупил права на это слово для своего фильма. При этом релиз «Легенды об Аанге» состоялся в 2005 году, а «Аватар» Кэмерона вышел в 2009-м.