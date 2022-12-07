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Создатели мультсериала «Аватар» добавили подзаголовок «Легенда об Аанге» из‑за Джеймса Кэмерона
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:45

В название мультсериала «Аватар» пришлось добавить подзаголовок «The Last Airbender» (в русской локализации — «Легенда об Аанге») из‑за фильма Джеймса Кэмерона. Об этом в твиттере рассказал один из режиссеров шоу Джанкарло Вольпе.

В 2004 году создатели мультсериала узнали, что у них не получится выпустить проект под названием «Аватар», потому что режиссер Джеймс Кэмерон уже выкупил права на это слово для своего фильма. При этом релиз «Легенды об Аанге» состоялся в 2005 году, а «Аватар» Кэмерона вышел в 2009-м.

Вольпе отметил, что продолжение «Аватара» Кэмерона выходит с подзаголовком «Путь воды», и пошутил, что если третья часть будет называться «Мастера магии огня», то они начнут бунтовать.

В комментариях пользователь написал, что мультсериал называет «Хорошим аватаром», а картину Кэмерона — «Синим аватаром». Вольпе различает проекты по-своему — «Аватар», над которым он работал, и «„Аватар“ Кэмерона».

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