События прошлого года влияют и на наступивший, поэтому стрелки оставили на том же значении, но это не означает, что ситуация с международной безопасностью улучшилась. «Лидеры и граждане всего мира должны воспринять это заявление как суровое предупреждение и срочно отреагировать, как если бы сегодня был самый опасный момент в современной истории», — заявили в «Бюллетени ученых-атомщиков».