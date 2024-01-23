Часы Судного дня находятся на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи», как и в начале 2023 года. Конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на движение стрелок.
Президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», который проводит эту церемонию с 1947 года, Рейчел Бронсон оценила боевые действия на территории Украины все еще создающими риск ядерной эскалации. Боевые действия между Израилем и ХАМАС, которые начались 7 октября 2023-го, «отражают ужасы современной войны, даже без ядерной эскалации», добавила она.
«Страны с ядерным оружием активно ведут программы модернизации, что угрожает новой гонкой ядерных вооружений. <…> В прошлом году выразили свою сильную обеспокоенность, сдвинув стрелки часов на 90 секунд до полуночи — это самое близкое к глобальной катастрофе значение в истории», — сказала Бронсон.
События прошлого года влияют и на наступивший, поэтому стрелки оставили на том же значении, но это не означает, что ситуация с международной безопасностью улучшилась. «Лидеры и граждане всего мира должны воспринять это заявление как суровое предупреждение и срочно отреагировать, как если бы сегодня был самый опасный момент в современной истории», — заявили в «Бюллетени ученых-атомщиков».
Бронсон также упомянула стихийные бедствия, который стало больше, и отметила недостаток действий по борьбе в изменением климата. Кроме того, ученые видят угрозы в биологических угрозах и искусственном интеллекте. Только сообща страны должны бороться с ними, отметили они.
В 2023 году стрелки Часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к полуночи из‑за конфликта на территории Украины. В 2022-м стрелки не переводили.