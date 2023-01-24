«Так близко, как они еще не были»: стрелки часов Судного дня перевели из‑за напряженности в мире

Стрелки часов Судного дня, символизирующих ядерную угрозу для человечества, перевели на 10 секунд из‑за увеличившейся напряженности в мире в связи с конфликтом на территории Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам главы организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон, мир максимально приблизился к ядерной полуночи — следующему после трагедии в Хиросиме и Нагосаки в 1945 году применению ядерного оружия.
«Мы переводим часы вперед к ядерной полуночи так близко, как они еще не были. Теперь остается 90 секунд до полуночи», — сказала Бронсон.
По ее мнению, в данный момент отсутствует путь, который бы обезопасил мир от использования ядерного оружия в дальнейшем. В организации отметили, что США и России необходимо продолжать взаоимодействие ради снижения рисков катастрофы.
Часы Судного дня появились впервые на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году. В 2018 и 2019 годах часы находились на отметке 120 секунд до ядерной полуночи, а в 2020 году переместились на отметку 100 секунд.