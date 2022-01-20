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Ученые не стали переводить стрелки Часов Судного дня. До «ядерной полуночи» по-прежнему 100 секунд

Денис Ламехов
Сегодня в 20:40

Ученые в США приняли решение не переводить стрелки «Часов Судного дня», которые символизируют время до глобальной техногенной катастрофы. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом до «ядерной полуночи» как и прежде остается 100 секунд. Стрелки находятся в таком положении с января 2020-го, когда их передвинули в последний раз.

Это самое близкое к наступлению катаклизма значение с 1947 года — с момента запуска журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», на обложке которого ежегодно появляется стилизованное изображение часов.

«Мы показываем, насколько мир близок к катастрофе именно в секундах — не в часах и даже не в минутах. Это ближе к Судному дню, чем мы когда‑либо были за всю историю Часов. Сейчас мы столкнулись с действительно чрезвычайной ситуацией — абсолютно неприемлемым состоянием дел в мире, которое устраняет возможность любой ошибки или промедления», — писали в 2020-м исследователи.

«Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте: «Время символизирует международную напряженность, риск ядерной войны, опасность изменения климата и других техногенных факторов. Чем ближе стрелки к полуночи, тем ситуация в мире кажется авторам более напряженной».

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