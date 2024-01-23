В странах Европы зафиксировали резкий рост заболеваемости корью. ВОЗ призвала к срочной вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о «тревожном росте» случаев заболевания корью в странах Европы. Европейский офис ВОЗ призвал провести срочную вакцинацию, сообщает Politico.
В период с января по октябрь прошлого года в 40 из 53 государств, входящих в Евросоюз, было зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболевания кори, хотя в 2022-м их было всего 941. Госпитализировали 21 тыс. человек, пятеро умерли.
ВОЗ заявляет, что тенденция к росту сохранится, если не будут приняты срочные меры для предотвращения дальнейшего распространения. В Великобритании уже объявили о «национальном инциденте» в связи со вспышкой заболевания в Англии. Власти Румынии объявили об эпидемии в стране после тревожного роста заболеваемости. В Австрии борьба с корью ведется с начала прошлого года, там зарегистрировано почти 200 случаев заболеваний. Вспышки зафиксированы также во Франции и Германии.
Вирус практически исчез в Европе во время карантина из‑за COVID-19, но «общее число случаев кори в ЕС/ЕЭС неуклонно растет с июня 2023 года», говорится в последнем докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). По оценкам европейского офиса, более 1,8 млн детей в регионе не были вакцинированы против кори за этот период.
В июле 2023 года в селе Пензенской области объявили карантин из‑за вспышки кори, жителей призвали к вакцинации. Месяцем ранее в училище при Московской государственной консерватории обнаружили пять заболевших корью.