В странах Европы зафиксировали резкий рост заболеваемости корью. ВОЗ призвала к срочной вакцинации

ВОЗ заявляет, что тенденция к росту сохранится, если не будут приняты срочные меры для предотвращения дальнейшего распространения. В Великобритании уже объявили о «национальном инциденте» в связи со вспышкой заболевания в Англии. Власти Румынии объявили об эпидемии в стране после тревожного роста заболеваемости. В Австрии борьба с корью ведется с начала прошлого года, там зарегистрировано почти 200 случаев заболеваний. Вспышки зафиксированы также во Франции и Германии.