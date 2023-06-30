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В селе в Пензенской области объявили карантин из‑за вспышки кори

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:32

В селе Средняя Елюзань, расположенном в Пензенской области, объявили карантин из‑за вспышки кори. Об этом сообщила администрация Городищенского района на своем сайте.

Ограничительные меры ввели с 30 июня для предотвращения распространения болезни. Местному населению напомнили симптомы кори и возможные последствия заболевания.

Жителей села призвали отказаться от посещения мест массового пребывания и не устраивать семейные праздники, соблюдать масочный режим, проветривать дома и каждый день проводить санитарную обработку.

Также сельчанам посоветовали провести вакцинацию от кори взрослых и детей, а в случае появления симптомов срочно обращаться за медпомощью.

«Коммерсант» написал, что в Городищенском районе создали выездная бригада для оперативного выявления случаев кори. Карантин, по информации СМИ, снимут через 21 день после выздоровления последнего заболевшего.

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