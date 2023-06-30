В селе в Пензенской области объявили карантин из‑за вспышки кори

В селе Средняя Елюзань, расположенном в Пензенской области, объявили карантин из‑за вспышки кори. Об этом сообщила администрация Городищенского района на своем сайте.
Ограничительные меры ввели с 30 июня для предотвращения распространения болезни. Местному населению напомнили симптомы кори и возможные последствия заболевания.
Жителей села призвали отказаться от посещения мест массового пребывания и не устраивать семейные праздники, соблюдать масочный режим, проветривать дома и каждый день проводить санитарную обработку.
Также сельчанам посоветовали провести вакцинацию от кори взрослых и детей, а в случае появления симптомов срочно обращаться за медпомощью.
«Коммерсант» написал, что в Городищенском районе создали выездная бригада для оперативного выявления случаев кори. Карантин, по информации СМИ, снимут через 21 день после выздоровления последнего заболевшего.