В училище при Московской консерватории обнаружили пять заболевших корью

В Академическом музыкальном училище при Московкой консерватории выявили пять случаев заболевания корью. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора учебного заведения Владимира Демидова.
Он заявил, что заболевших начали обнаруживать с 15 мая. К нынешнему моменту двое студентов уже выздоровели. В училище ограничили массовые мероприятия. Однако экзаменационную сессию планируют провести согласно плану.
«Летняя экзаменационная сессия пройдет в установленные сроки по специальному расписанию, предусматривающему индивидуальную сдачу зачетов и экзаменов», — заявил Демидов.
Кроме того, с 3 июня в училище объявят карантин. Регулярные занятия для первокурсников, второкурсников и третьекурсников прекратятся, а доступ преподавателей и учащихся в здание учебного заведения закроют.
Перед экзаменами у студентов не будет очных консультантов. Также не привитым от кори учащимся разрешат перенести сдачу экзаменов на более позднее время — с 26 августа по 9 сентября.