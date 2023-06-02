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В училище при Московской консерватории обнаружили пять заболевших корью

Юлия Онодэра
Вчера в 22:31

В Академическом музыкальном училище при Московкой консерватории выявили пять случаев заболевания корью. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора учебного заведения Владимира Демидова.

Он заявил, что заболевших начали обнаруживать с 15 мая. К нынешнему моменту двое студентов уже выздоровели. В училище ограничили массовые мероприятия. Однако экзаменационную сессию планируют провести согласно плану.

«Летняя экзаменационная сессия пройдет в установленные сроки по специальному расписанию, предусматривающему индивидуальную сдачу зачетов и экзаменов», — заявил Демидов.

Кроме того, с 3 июня в училище объявят карантин. Регулярные занятия для первокурсников, второкурсников и третьекурсников прекратятся, а доступ преподавателей и учащихся в здание учебного заведения закроют.

Перед экзаменами у студентов не будет очных консультантов. Также не привитым от кори учащимся разрешат перенести сдачу экзаменов на более позднее время — с 26 августа по 9 сентября.

Весной 2023 года заболевших корью выявляли сразу в нескольких российских вузах. В их числе — МГУ имени Ломоносова, РГГУ, МИРЭА, Московский политех и РГУ нефти и газа имени Губкина.

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