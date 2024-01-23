Верховный Суд обязал сеть суши «Ёбидоёби» сменить название

Компания, в свою очередь, настаивала, что название — это транслитерация фразы «День недели — суббота» с японского языка. Однако доказательства суду сеть так и не предоставила. Суши-сеть открылась в 2016 году в Красноярске. Сейчас рестораны «Ёбидоёби» представлены более чем в 40 городах России.