Верховный Суд обязал сеть суши «Ёбидоёби» сменить название

Верховный суд России подтвердил обязанность сети суши «Ёбидоёби» сменить название. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Красноярского края.
Основатель сети Константин Зимен заявил, что «Ёбидоёби» не будет менять название до итогового решения Конституционного Суда. «Сейчас наши юристы активно работают и обращаются с запросом о правомерности нормативного акта, на основании которого наше наименование признали недействительным», — сказал он.
Ранее соответствующее решение о смене названия вынес суд по интеллектуальным правам, апелляционная инстанция и арбитражный суд Красноярского края. Обжалование решения Верховного суда не предусмотрено, пишет «Коммерсант».
В апреле 2023 года название сети признали противоречащим принципам гуманности и морали, так как оно может вызывать ассоциации с ненормативной лексикой.
Компания, в свою очередь, настаивала, что название — это транслитерация фразы «День недели — суббота» с японского языка. Однако доказательства суду сеть так и не предоставила. Суши-сеть открылась в 2016 году в Красноярске. Сейчас рестораны «Ёбидоёби» представлены более чем в 40 городах России.
В октябре 2021 года Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы признало рекламу сети суши и роллов ненадлежащей. Реклама, которую проверяли, содержала изображения товарного знака «Ё», одного из сетов сети и надпись: «Не материмся и вкусно готовим. Набор „КуниЛи“ 2 кг. Ёби-доёби Sushi & Rolls».