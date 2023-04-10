Суд обязал суши-сеть «Ёби-доёби» изменить название. Компания пообещала «бороться до конца»

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть по производству суши и роллов «Ёби-доёби» изменить название в принудительном порядке. Об этом говорится в постановлении.
Суд признал название сети противоречащим принципам гуманности и морали, так как оно может вызывать ассоциации с ненормативной лексикой. Компания, в свою очередь, настаивала, что название — это транслитерация фразы «День недели — суббота» с японского языка. Однако доказательства суду сеть так и не предоставила.
«Ёби-доёби» должна изменить название юридического лица в течение трех месяцев. Компания также может оспорить решение суда в Третьем арбитражном апелляционном суде. Сооснователь компании Константин Зимен заявил, что обжалует решение суда, а также при необходимости будут проведены дополнительные экспертизы и опросы.
«Мы существуем 8 лет и постоянно сталкиваемся с какими‑то принципиальными позициями разных инстанций, которые без конца хотят что‑то от нас. То название сменить, то какие‑то наборы им не нравятся, то еще что‑нибудь. Для нас это просто маркетинг и мы к этому относимся достаточно спокойно. <…> Никто менять название по первому требованию не собирается и не будет. Будем бороться до конца», — сказал он.
В октябре 2021 года Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы признало рекламу сети суши и роллов «Ёби-доёби» ненадлежащей. Реклама, которую проверяли, содержала изображения товарного знака «Ё», одного из сетов сети и надпись: «Не материмся и вкусно готовим. Набор „КуниЛи“ 2 кг. Ёби-доёби Sushi & Rolls».
Суши-сеть открылась в 2016 году в Красноярске. Сейчас рестораны «Ёби-доёби» представлены более чем в 40 городах России.