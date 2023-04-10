Суд обязал суши-сеть «Ёби-доёби» изменить название. Компания пообещала «бороться до конца»

«Мы существуем 8 лет и постоянно сталкиваемся с какими‑то принципиальными позициями разных инстанций, которые без конца хотят что‑то от нас. То название сменить, то какие‑то наборы им не нравятся, то еще что‑нибудь. Для нас это просто маркетинг и мы к этому относимся достаточно спокойно. <…> Никто менять название по первому требованию не собирается и не будет. Будем бороться до конца», — сказал он.