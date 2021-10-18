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ФАС признала рекламу «Ёби-доёби» ненадлежащей. Ведомство будет добиваться переименования сети

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:23

Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы признало рекламу сети суши и роллов «Ёби-доёби» ненадлежащей. Ведомство также будет добиваться смены названия компании, следует с сайта.

Реклама, которую проверяли в ФАС, содержала изображения товарного знака «Ё», одного из сетов сети и надпись: «Не материмся и вкусно готовим. Набор „КуниЛи“ 2 кг. Ёби-доёби Sushi & Rolls». В сообщении регулятор называет это «грязными и нечистоплотными методами маркетинга».

На рекламу пожаловались местные жители, увидевшие наружную рекламу рядом с остановками и возле школ и детсадов.

«Наш город и его жители достойны более уважительного отношения к себе не только из‑за своей героической истории, но и ради будущих поколений; детей надо приучать к культуре, а не мату; никакие переводы слов, звучащих вульгарно на русском языке, не должны стать оправданием предпринимателям, которые таким мерзким образом привлекают клиентов», — приводит ФАС слова одного из заявителей.

Предприниматель, открывший в Волгограде два заведения по франшизе, заявил на заседании в сентябре, что «Ёби-доёби» передает русскими буквами японский текст «День недели — суббота», а слово «Кунили» в переводе с японского языка означает «Страна, государство». По его словам, независимая лингвистическая экспертиза подтвердила, что сходства с русским матом нет.

В ФАС добавляют, что ни в России, ни в США основателям «Ёби-доёби» не одобрили регистрацию товарного знака из‑за созвучия с ненормативной лексикой, поэтому у них отсутствует правовая защита.

Региональная служба обратится в Федеральную налоговую службу, чтобы инициировать иск о переименовании ООО «Ёби-доёби».

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