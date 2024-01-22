Власти предложили найти замену слову «маркетплейс»

Правительство РФ предложило придумать альтернативу слову «маркетплейс». Своих вариантов замены власти не предложили, сообщает РБК со ссылкой на поправки к так называемому законопроекту о маркетплейсах.
Слово «маркетплейс» происходит от английского marketplace. В русском и английском языках это означает дистанционную покупку товаров (в последнем — перед главным словом идет online). Среди вариантов замены, предложенных РБК, можно найти «электронную лавку» и «магазин на диване».
Кабмин потребовал исключить из законопроекта положения об ограничении количества изменений, которые площадки могут вносить в договор оферты с партнерами, и запрете на штрафы контрагентам и блокировку их личных кабинетов. Также авторов документа попросил разъяснить, для чего нужно запрещать интернет-площадкам продажу собственных торговых марок и расширение ответственности маркетплейсов за некачественный товар.
В 2022 году 41% участников опроса поддержали запрет на использование иностранных слов, если в русском языке есть аналог. В списке «особенно раздражающих заимствований» лидирующие места заняли «окей», «ресепшен», «челлендж», «триггер», «пати», «хайп», «лайфхак», «фейк», «лонгрид», «коуч», «лайтовый», «хенд-мейд», «скиллы» и другие англицизмы.
В начале 2023-го Госдума приняла закон о государственном языке. Под запретом на государственном уровне оказались мат и иностранные слова, кроме тех, у которых нет аналогов в русском. Инициатива «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», заявляют авторы документа.