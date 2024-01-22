Власти предложили найти замену слову «маркетплейс»

Кабмин потребовал исключить из законопроекта положения об ограничении количества изменений, которые площадки могут вносить в договор оферты с партнерами, и запрете на штрафы контрагентам и блокировку их личных кабинетов. Также авторов документа попросил разъяснить, для чего нужно запрещать интернет-площадкам продажу собственных торговых марок и расширение ответственности маркетплейсов за некачественный товар.