В России запретят иностранные слова на госуровне. Кроме тех, у которых нет аналогов в русском

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон о государственном языке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки запрещают использовать мат и иностранные слова на государственном уровне, кроме тех, у которых нет аналогов в русском. Какие слова имеют аналоги, а какие нет, будут определять по нормативным словарям. Их список утвердит правительство.
Иностранные слова запретят при общении органов власти (федеральных и местных) между собой и с гражданами, в госдуарственных и муниципальных информационных системах, в образовании, в описании товаров, работ и услуг (из закона неясно, относится ли это к рекламе), а также других сферах, где русский язык используется как государственный.
Все нормативные акты будет проверять на соответствие литературным нормам русского языка специальная комиссия.
Инициатива «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», заявляют авторы документа.
«Принятие проекта федерального закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка Российской Федерации, обеспечить контроль за качеством подготовки „единого корпуса“ грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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