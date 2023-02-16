В России запретят иностранные слова на госуровне. Кроме тех, у которых нет аналогов в русском

Иностранные слова запретят при общении органов власти (федеральных и местных) между собой и с гражданами, в госдуарственных и муниципальных информационных системах, в образовании, в описании товаров, работ и услуг (из закона неясно, относится ли это к рекламе), а также других сферах, где русский язык используется как государственный.