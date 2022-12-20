Опрос: 41% россиян согласны с запретом на англицизмы. В особенности из‑за слов «окей», «коуч»,«фейк»

В октябре в Госдуму внесли законопроект о недопустимости использования иностранных слов, если в русском языке есть аналоги, в первом чтении он был одобрен 13 декабря. Документ предполагает «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка».