Опрос: 41% россиян согласны с запретом на англицизмы. В особенности из‑за слов «окей», «коуч»,«фейк»

Почти половина россиян поддерживают запрет на использование иностранных слов, если в русском языке есть аналог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Запрет на англицизмы поддерживают четверо из десяти россиян (41%). Как правило, против использования иностранных слов высказываются люди старшего поколения с детьми.
Superjob также составил список «особенно раздражающих заимствований». На первом месте — слово «окей», также в перечень попали «ресепшен», «челлендж», «триггер», «пати», «хайп», «лайфхак», «фейк», «лонгрид», «коуч», «лайтовый», «хенд-мейд», «скиллы» и другие англицизмы.
Не согласны с запретом 36% россиян. По статистике сервиса, негативное отношение к заимствованным словам увеличивается с возрастом. Только 29% россиян среди опрошенных до 34 лет поддерживают запрет, среди людей старше 45 — уже 47%.
«Надоел подростковый сленг, все эти „кринж“, „краш“, „чилить“ и прочая ерунда», — цитирует Superjob одного из респондентов.
В октябре в Госдуму внесли законопроект о недопустимости использования иностранных слов, если в русском языке есть аналоги, в первом чтении он был одобрен 13 декабря. Документ предполагает «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка».
В пояснительной записке к законопроекту указано: «Проект федерального закона подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».