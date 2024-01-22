MrBeast снимет оригинальное шоу за 100 млн долларов для Amazon Prime

Портал Puck News, основанный бывшим редактором The Hollywood Reporter Мэттью Беллони, сообщил о разработке оригинального шоу MrBeast для Amazon Prime Video. Бюджет проекта — 100 млн долларов.
«Я узнал, что Amazon Studios сейчас закрывает сделку на телешоу с MrBeast», — написал Беллони. Это будет соревновательное шоу, но сколько эпизодов и каким будет призовой фонд, не уточняется.
По информации Беллони, премьера первого эпизода состоится на ютубе, а остальные появятся на Prime Video. Дата релиза также не называется.
17 января MrBeast впервые опубликовал видео в соцсети X (бывшем твиттере). Блогер разместил первый 16-минутный ролик, чтобы протестировать систему на монетизацию.
Ранее MrBeast воссоздал «Игру в кальмара» с конкурсами и денежным призом. На момент написания заметки ролик набрал полмиллиарда просмотров. А когда вышло реалити-шоу по мотивам корейского сериала, блогер сказал: «Я не участвую в этом. Забавно, потому что я многому научился во время съемок этого шоу и, вероятно, мог бы им очень помочь (и сделал бы это бесплатно, ха-ха)».