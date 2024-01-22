MrBeast снимет оригинальное шоу за 100 млн долларов для Amazon Prime

Ранее MrBeast воссоздал «Игру в кальмара» с конкурсами и денежным призом. На момент написания заметки ролик набрал полмиллиарда просмотров. А когда вышло реалити-шоу по мотивам корейского сериала, блогер сказал: «Я не участвую в этом. Забавно, потому что я многому научился во время съемок этого шоу и, вероятно, мог бы им очень помочь (и сделал бы это бесплатно, ха-ха)».