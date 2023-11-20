Продюсеры «Вызова» прекрасно понимают, что кастинг — это ключ к успеху любого реалити-шоу, поэтому подбирали классические архетипы: обыватель, герой, неудачник, темная лошадка, злодей. Интереснее всего наблюдать за долговязым курьером из Чикаго Треем (№ 301) и его мамой, бывшей спортсменкой Линн (№ 302), студентом Брайтоном (№ 432), который считает сочувствие слабостью, уверенной в себе маркетологом Джадой (№ 97) и миниатюрной блондинкой Дэни (№ 134), которой кажется, что ее недооценивают. Особое внимание к этим игрокам совсем не гарантирует, что они дойдут до финала, ведь вместо них есть другие — и тоже не менее интересные личности, за которых можно переживать.