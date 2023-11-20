22 ноября на Netflix состоится премьера реалити-шоу по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара». Игроки сразятся за 4,56 млн долларов — крупнейший единовременный денежный приз в истории телевидения.
Критики посмотрели восемь выпусков «Игры в кальмара: Вызов» до релиза на стриминге и поделились впечатлениями — одним понравилось с оговорками, другие досмотрели с трудом. «Афиша Daily» познакомилась с обзорами Ребекки Николсон (The Guardian), Кристен Болдуин (Entertainment Weekly), Чейза Хатчинсона (Collider), Флетчер Питерс (The Daily Beast), Ника Хилтона (Independent) и Николаса Куа (Vulture), чтобы собрать главное в один текст.
Что нужно знать
«Игра в кальмара: Вызов» максимально приближена к оригинальному сериалу. В шоу участвуют 456 человек, в основном из США и Европы (главное условие — знание английского языка для общения с организаторами), съемки проходили в Англии. Участники в зелено-белых спортивных костюмах живут в общежитии и спят на металлических двухъярусных кроватях под присмотром «охраны» в розовых комбинезонах и металлических масках, кормят их скудно.
Конкурсы — тоже прямиком из «Игры в кальмара»: шоу начинается со знаменитого соревнования с куклой-убийцей из серии «Красный свет, зеленый свет» (уже на этом этапе количество конкурсантов сократилось до 197). Проигрыш не значит смерть, как в оригинале, но имитирует ее с помощью краски, которая взрывается на груди у участника — и тот падает будто бы замертво.
Скандал вокруг «Вызова» случился в феврале 2023-го. Участники сообщали о «нечеловеческих» условиях, в которых им приходилось находиться в ходе работы над проектом, некоторые на пике тревожности бесконтрольно тряслись и еле сдерживали себя перед камерами, другим понадобилась медицинская помощь. Организаторы обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Британское управление здравоохранения организовало проверку, дело в итоге закрыли.
Главные преимущество и недостаток «Вызова» — это реальные люди
Несмотря на то, что без убийств испытания из «Игры в кальмара» становятся просто детской игрой, реалити-шоу удается создать ощутимое напряжение и подлинную человеческую драму. За многомиллионный джекпот играют люди разных возрастов, рас, национальностей и профессий. Каждый может объяснить, зачем ему эти деньги: помочь ребенку с особенностями, покончить с бедностью или выйти на пенсию. У персонажей сериала причины были в разы весомее, но и ставка там была выше — деньги или жизнь.
Чтобы как‑то компенсировать отсутствие смертельной угрозы и добавить драмы, «Вызов» слегка меняет правила игр и испытывает людей, подталкивая к коалициям и предательствам. Каждый конкурсант выбирает свою стратегию: самоотверженность, которая обычно не вознаграждается («хорошие парни финишируют последними»), или эгоизм, который не гарантирует безопасности («я здесь не для того, чтобы заводить друзей»). У реалити, как минимум, есть потенциал показать человеческую природу в ее худших и лучших проявлениях.
«Игру в кальмара» интересно смотреть, потому что это сериал о вымышленных и подконтрольных создателю персонажах, а «Вызов» — про людей реальных. В большинстве реалити-шоу обычно участвует не более 20 человек, поэтому многие участники сразу отходят на периферию.
Продюсеры «Вызова» прекрасно понимают, что кастинг — это ключ к успеху любого реалити-шоу, поэтому подбирали классические архетипы: обыватель, герой, неудачник, темная лошадка, злодей. Интереснее всего наблюдать за долговязым курьером из Чикаго Треем (№ 301) и его мамой, бывшей спортсменкой Линн (№ 302), студентом Брайтоном (№ 432), который считает сочувствие слабостью, уверенной в себе маркетологом Джадой (№ 97) и миниатюрной блондинкой Дэни (№ 134), которой кажется, что ее недооценивают. Особое внимание к этим игрокам совсем не гарантирует, что они дойдут до финала, ведь вместо них есть другие — и тоже не менее интересные личности, за которых можно переживать.
В общем, если вас впечатлила реалити-адаптация «Игры в кальмара», которую сделал ютубер MrBeast (трудно поверить, что продюсеры «Вызова» не смотрели и не заимствовали детали из видео с 523 млн просмотров), приготовьтесь удивляться.
Проблемы «Вызова» начинаются с распределения экранного времени: все-таки почти 500 человек, большая часть из которых просто есть в шоу. Зрителю придется пересматривать отдельные фрагменты игр из‑за сотни участников, хотя после второго раза это уже утомляет. Шоу делает все возможное, чтобы за каждой группой было интересно смотреть, но это невыполнимо.
В «Вызове» нет такой же привязанности к игрокам, как в оригинале, нет очаровательных звезд, приковывающих взгляд. Поначалу продюсеры будто не понимают, за кем следовать — на каждом предварительном этапе выбывают сотни игроков. Остается смотреть за играми, которые мы и так видели.
Становится очевидно, что «Вызов» — новый источник дохода Netflix, созданный по сериалу-сатире на капитализм. При просмотре сразу возникает ощущение, что ты наблюдаешь за причудливым кошмаром, который был бы смешным, если бы не был таким грустным. Навряд ли у зрителя «Игры в кальмара» возникало желание оказаться на этих играх, но Netflix решил, что это отличная идея.
Часто участники соревнований плачут и срываются. Операторы ловят такие моменты крупным планом, напоминая стервятников, кружащих над умирающим животным. Разница с этим шоу лишь в том, что стервятник охотится ради собственного выживания.
Оригинальный сериал был не только хорошим шоу с точки зрения повествования, но и справедливой сатирой. «Вызов» — это не «Игра в кальмара» для чайников, а бесстыдная и оппортунистическая попытка извлечь выгоду из сериала Хвана Дон Хека, перечеркивающая все смыслы оригинала. Если бы «Игра в кальмара: Вызов» появилась в фильме-антиутопии о том, как людей эксплуатируют ради развлекух, аудитория сочла бы это слишком в лоб.