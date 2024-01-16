MrBeast впервые опубликовал видео в соцсети X. Он отказывался это делать без монетизации

Популярный ютуб-блогер MrBeast впервые опубликовал видео в соцсети X, ранее известной как твиттер. Об этом сообщил Business Insider.
Издание напомнило, что MrBeast отказывался размещать свой контент на платформе, пока там не заработает монетизация. Блогер отметил, что теперь ему стало любопытно узнать, как работает система распределения доходов от рекламы, которую внедрил Илон Маск.
MrBeast заявил, что опубликовал первый 16-минутный ролик, чтобы протестировать систему. Он пообещал поделиться своими выводами на следующей неделе.
Выложенное видео ранее уже появлялось на ютуб-канале MrBeast. В нем блогер купил за один доллар остов старой машины, отремонтировал ее и сравнил с дорогими автомобилями.
Илон Маск внедрил систему монетизации в X в июле 2023 года. По словам предпринимателя, первая серия выплат создателям контента составила 5 млн долларов.