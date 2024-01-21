Начались съемки третьего «Трона» с Джаредом Лето

Режиссер Йоаким Реннинг опубликовал в инстаграме* первое фото со съемок фильма «Трон 3». На снимке — режиссерское кресло с логотипом картины. «Неделя 1 в сетке», — подписал пост Реннинг.
В сети появилась еще одна фотография со съемок — с хлопушкой, на которой указано название фильма, имя режиссера и оператора.
Съемки триквела научно-фантастической франшизы должны были начаться в августе, но были отложены из‑за забастовок в Голливуде.
Лента расскажет о проникновении в мир людей компьютерной программы «Арес», роль которой досталась Джареду Лето. К нему на экране присоединятся Эван Питерс («Американская история ужасов»), Кэмерон Монахан («Бесстыжие») и Сара Дежарден («Шершни»).
Режиссером стал Йоаким Реннинг, снявший картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы». Сценарий написали Джесси Вигутоу («Семейные ценности») и Джек Торн («Чудо»).
Выход фильма «Трон: Арес» пока запланирован на декабрь 2025 года. Предыдущие части франшизы вышли в 1982-м и 2010 году.
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